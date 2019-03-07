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    Економіка та фінанси

    Уряд вирішив, що у керівництва «Нафтогазу» занадто великі зарплати

    • Розсилка
    Уряд вирішив, що у керівництва «Нафтогазу» занадто великі зарплати

    У Кабміні обіцяють підписати контракт з «Нафтогазом», якщо в компанії не буде захмарних зарплат

    Кабінет міністрів України готовий підписати новий контракт з керівництвом «Нафтогазу», який оберуть у компанії після проведення конкурсу, якщо у ньому передбачать менший розмір зарплат та чіткі завдання, що має досягти менеджмент компанії.

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    «Новий контракт ми можемо укласти на нових умовах. По-перше, має бути передбачена не захмарна зарплата, а реальна ринкова зарплата аналогічних компаній Європи. По-друге, там мають бути визначені дуже конкретні завдання для менеджменту компанії», — повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час відвідин Вінниччини 7 березня.

    За його словами, рівень зарплат керівництва «Нафтогазу» має бути щонайменше втричі меншим. Крім цього, в уряді очікують, що у комісії, яка обиратиме нового очільника «Нафтогазу», будуть представники Світового банку та Міжнародного валютного фонду.

    6 березня під час засідання уряду прем’єр-міністр України заявив, що уряд 23 березня оголосить новий конкурс на голову правління «Нафтогазу» . Голова НАК «Нафтогазу» Андрій Коболєв повідомив, що це рішення уряду не має законної сили, оскільки новий конкурс призначити може лише Наглядова рада компанії.

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