В 2020 році «Запоріжгаз» обстежив більше 6 тис. км газопроводів

У 2020 «Запоріжгаз» доставив для 490 тис. своїх клієнтів майже 900 млн куб.м газу

Загальна протяжність газопроводів, що обслуговує компанія складає 10 тис. км

Для забезпечення постійного доступу до блакитного палива майже 500 тисяч мешканців Запоріжжя та Запорізької області фахівці АТ «Запоріжгаз» щорічно виконують комплекс робіт з обслуговування понад 10 тис. км газопроводіві.

Компанія постійно спрямовує свої зусилля на підтримання газових мереж у належному технічному стані. З початку року компанія провела комплексне приладове обстеження 6 тис 433 км газопроводів. Фахівці виявили майже 5 тис. пошкоджень ізоляції на газопроводах та близько 100 витоків природного газу. Для дослідження підземних газопроводів спеціалісти АТ використовують спеціальні високочутливі прилади, які можуть виявляти пошкодження газопроводів під землею. Усі виявлені пошкодження та витокі одразу ліквідують.

«Протягом року ми виконуємо комплекс робіт з обслуговування мережі газопостачання. Ми діагностуємо газопроводи та газове обладнання та проводимо заміну несправного обладнання. Встановлюємо сучасні шкафні газорегуляторні пункти», – розповідає технічний директор АТ «Запоріжгаз» Юрій Заставський.

Також компанія також застосовує інноваційні технології. Зокрема сучасний автомобіль Toyota Hilux обладнаний приладами французької компанії Gazomat, які дозволяють визначити місця пошкодження труб та витоків газу. Ці прилади фіксують найменшу концентрацію газу на відстані у 8 метрів при швидкості руху автомобілю до 40 км на годину. Вісім датчиків на бампері аналізують повітря та виявляють наявність в ньому метану. Передбачуване місце пошкодження труби фіксується на карті, а програма сповіщає про це сигналом. Потім фахівці компанії ліквідовують витоки газу.

АТ «Запоріжгаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території Запорізької області та міста Запоріжжя (крім Мелітополя та Мелітопольського району).

РГК сервісна компанія, яка надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу в енергетичній сфері, спрямованих на підвищення стандартів обслуговування та надійності газопостачання. Клієнтами компанії є 20 газорозподільних компаній, що забезпечують розподіл газу для більш ніж 8 млн клієнтів на газопроводах протяжністю 250 тис км.