Нас колотимуть, зокрема, китайською вакциною. Що про неї відомо?

Чи ефективна китайська вакцина? Наразі невідомо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що перша партія вакцини від китайської компанії Sinovac Biotech становитиме 700 тис. доз (тобто на 350 тис. осіб) і буде поставлена в Україну впродовж 30 днів після її офіційної реєстрації.

Нагадаємо, що наш уряд сподівається передусім на допомогу для бідних за програмою Covax, у портфоліо якої будуть кілька різних «дешевших» вакцин, зокрема AstraZeneca.

Утім, якщо уряд заговорив і про китайську – розберімося, що про неї відомо та хто її дасть (див. останній розділ). Вона не йтиме за програмою Covax від ВООЗ. Шмигаль пише про неї як про додаткові дози «...окрім тих 8 мільйонів, що передбачені глобальною ініціативою COVAX».

Як пише світова служба ВВС, наразі ціна майбутніх китайських вакцин невідома, однак оцінно вона вища за AstraZeneca (так звані оксфордські), які коштують по $4 за дозу, при цьому очікується, що китайські вакцини дешевші за Moderna з їхніми $33 за дозу (оптові ціни). Тобто, це вакцина середньої цінової групи.

Видання повідомляє, що китайські вакцини, зокрема Sinovac, уже просуваються за кордон, хоча ще не схвалені.

Як працює Sinovac?

CoronaVac, вакцина від державної Sinovac, є знеактивованим (убитим) вірусом. Це давній, випробуваний метод. Так би мовити, більш традиційний, який використовують у багатьох відомих вакцинах, як-от від сказу (теж вірусна хвороба).

Для порівняння, вакцини Pfizer та Moderna працюють за новим методом матричної РНК, коли організм навчають реагувати на генетичний код без введення власне вірусу. Це більш просунуто, але раніше успішних вакцин подібного типу не було. Це нова технологія.

Температура

Одна з переваг вакцини Sinovac: її можна зберігати в холодильнику за +2... +8 градусів – так само, як і «оксфордську» вакцину AstraZeneca. До речі, остання робиться з генетично модифікованого вірусу, який спричиняє звичайну застуду у шимпанзе.

Для протиставлення, вакцина Moderna потребує -20 градусів, а Pfizer -70 градусів. Очевидно, це має велетенські практичні наслідки

Зокрема, це означає, що в бідніших країнах, де немає промислової морозильної інфраструктури, будуть застосовувати, ймовірно, передусім китайські вакцини та «оксфордську» AstraZeneca.

Але чи ефективна китайська вакцина?

Наразі невідомо.

За даними медичного журналу The Lancet, поки що пройдено лише дві з трьох необхідних за протоколом стадії випробувань. Це ставить китайську вакцину на ту саму стадію, що й недовипробуваний російський «Спутнік».

CoronaVaс проходить третю стадію випробувань у Бразилії, Туреччині й Індонезії.

Попередні дані з Туреччини показують 91.25%, але в Бразилії повідомлялося лише про «понад 50%», після чого повні результати не було оприлюднено, що викликає сумніви у прозорості.

Sinovac було схвалено для нагального використання (emergency use) у Китаї.

Які країни підписалися на китайські вакцини?

Туреччина, Бразилія та Чилі підписалися на CoronaVac від компанії Sinovac.

Є інша китайська вакцина, від Sinopharm. На неї підписались Індонезія, ОАЕ, Бахрейн (безкоштовно для всіх охочих громадян), Сінгапур.

Як і скільки? Мало: піар для бідних

Як і решта вакцин, Sinovac потребує двох доз. Компанія заявляла про потужність 300 млн доз на рік – це означає потенційну можливість вакцинувати 150 млн людей на рік, що становить лише 10% населення тільки Китаю.

Аналітики говорили, що китайська вакцина й особливо її продаж на експорт є передусім «дипломатичним» кроком.

Скажімо, Сі Цзиньпін заявив про допомогу в 2 млрд доларів Африці, а також позику в 1 млрд доларів на купівлю вакцин Латинській Америці.

«Пекін... скористається важелем надання цієї технології, що рятує життя, для отримання комерційної та дипломатичної вигоди, – цитує BBC аналітика з Інституту досліджень Китаю MERICS Джейкоба Макделла. – Китай володіє тим, чого дуже потребують країни, й він намагатиметься зобразити надання вакцин як акт доброчинності».

Джерело: texty.org.ua