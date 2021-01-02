WhatsApp напередодні Нового року встановив історичний рекорд

Аналітики вважають, що чати стали популярними через пандемію коронавірусу, коли люди, незважаючи на соціальну дистанцію, повинні залишатися на зв'язку

Користувачі месенджера здійснили понад 1,4 мільярда голосових і відеодзвінків

Користувачі месенджера WhatsApp напередодні Нового року встановили історичний рекорд за кількістю дзвінків. Про нове досягнення стало відомо з пресрелізу, опублікованого компанією Facebook.

За даними компанії, користувачі здійснили понад 1,4 мільярда голосових і відеодзвінків.

Співробітники Facebook відзначили, що зазвичай в передсвятковий період сервіси завантажені. При цьому такий показник став найвищим, який коли-небудь фіксував WhatsApp.

Аналітики вважають, що чати стали популярними через пандемію коронавірусу, коли люди, незважаючи на соціальну дистанцію, повинні залишатися на зв'язку.

Менеджер Facebook Кейтлін Бенфорд (Caitlin Banford) розповіла, що тенденція щодо збільшення спілкування у чатах з'явилася в березні 2020 року. Перед святами технічні фахівці організували команди, які підтримували зв'язок і були готові вирішити будь-яку проблему, щоб «світ міг телефонувати у 2021 році».

У грудні 2020 року користувачів WhatsApp попередили про те, що 1 січня 2021 року з месенджером можуть початися проблеми. Йшлося про деякі моделі приладів, включаючи iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 і iPhone 6S.

Фахівці порадили власникам оновити програмне забезпечення.

Раніше WhatsApp назвав необхідні налаштування для безпечної роботи додатку.

До слова, уряд США хоче через суд змусити Facebook продати активи Instagram та WhatsApp.