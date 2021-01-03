Росія хоче розпочати в Україні клінічні випробування комбінованої вакцини від Covid-19

У Росії заявили про готовність випробовувати в Україні комбінацію вакцин «Спутник V» і AstraZeneca

Розробники російської вакцини домовились про співпрацю з розробниками британського препарату AstraZeneca

Росія готова розпочати в Україні клінічні випробування комбінованої вакцини – «Спутника» разом з британським препаратом AstraZeneca.

Про це заявив очільник Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв, передає РБК.

«Ми готові повністю передавати наші технології для виробництва (російської вакцини – ред.) в Україні. Ми також готові навіть розпочати клінічні випробування в Україні спільної вакцини AstraZeneca і «Спутник V», – сказав він.

Тут слід нагадати, що розробники російської вакцини домовились про співпрацю з розробниками британського препарату AstraZeneca.

В Україні впровадження цієї вакцини російського виробництва активно лобіює голова політради ОПЗЖ, народний депутат і кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук.

«Супутник V» є єдиною вакциною, розробник якої – Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Н. Ф. Гамалеї – на відміну від усіх інших розробників у світі, – дав дозвіл на трансферт технології та передачу українському підприємству клітинної лінії для виробництва вакцини. Таку передачу можна здійснити протягом двох тижнів, а організувати виробництво вакцини – в термін від 3 до 6 місяців, цитує Медведчука 112-й канал.

Тим часом голова комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький заявив, що йому поки нічого невідомо про таку заявку.

«Ми не можемо за законом реєструвати вакцину, яка немає кваліфікації ВООЗ та країн з жорсткою регуляторною політикою: США, країн ЄС, Швейцарії, Японії», - каже він.

Разом з тим, станом на 29 грудня генеральний директор Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ Олександр Комаріда у відповідь на запит «Української правди» повідомляв, що до МОЗ не надходило заяв про реєстрацію вакцин від COVID-19.

На початку грудня в адміністрації харківського Акціонерного товариства «Біолік» заперечували роботу з російським препаратом.

«АТ «Біолік» як національний виробник вакцин технічно здатний здійснити виробництво вакцини від коронавіруса, але лише за наявності її державної реєстрації в Україні. На даний момент АТ «Біолік» не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій відносно виробництва вакцини «Супутник V» або будь-яких інших вакцин проти коронавируса і ніколи не виробляли таких вакцин на технологічній базі компанії», – зазначали на підприємстві.

15 серпня Росія заявила про випуск власної вакцини від Covid-19. ВООЗ одразу ж заявила, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити, адже вона не пройшла третьої фази випробувань серед значної кількості добровольців. Влада Росії натякнула, що третьою фазою випробувань буде масова вакцинація росіян.

«Щодо російської вакцини - я говорив неодноразово, що не існує на сьогоднішній день російської вакцини. Коли говорять, що зареєстрували вакцину, яка не пройшла третю стадію - то нема про що говорити. Третя стадія - найбільша, за якої випробовується вакцина, в тому числі з точки зору її безпеки», - заявляв на початку грудня міністр охорони здоровʼя України.