В МВФ оцінили нову систему субсидій уряду Гройсмана



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Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман

Представник МВФ визнав, що система субсидій ще недавно була неефективною

Підвищення цін на газ для населення дає уряду додаткові фінансові можливості для допомоги малозабезпеченим з оплатою послуг ЖКГ.

Про це в інтерв'ю FinClub повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

«Додаткові надходження до бюджету забезпечують ресурс, який використовується для надання допомоги менш забезпеченим домогосподарствам, які не можуть повністю сплатити ціну на енергоносії. Система субсидій була значно розширена, і вона забезпечує систему соціального захисту для значної частини менш заможних домогосподарств», - підкреслив Люнгман.

Представник МВФ визнав, що система субсидій ще недавно була неефективною.

«Нецільовий і неефективний спосіб надання субсидій кожному наразі заміщається прозорою та адресною субсидією для тих, хто дійсно її потребує», - упевнений він.

При цьому, на думку представника МВФ, реформа ринку газу неможлива без збереження системи субсидій.

«Збереження і уточнення системи субсидій для малозабезпечених домогосподарств, які вона захищає, також не менш важлива частина цієї реформи», - резюмував Люнгман.

Нагадаємо, уряд зробив жорсткішими умови отримання субсидій.