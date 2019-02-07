Уряд зробив жорсткішими умови отримання субсидій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото з відкритих джерел

Відтепер якщо заборгованість з комуналки більше місяця, пільги знімаються, раніше цей термін становив два місяці

Кабінет міністрів України скоротив до одного місяця максимальний період простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг для призначення субсидій. Про це йдеться в тексті ухваленої на вчорашньому засіданні уряду постанови, пише УНІАН.

Кабмін своєю постановою змінив ряд пунктів Положення про порядок призначення житлових субсидій. У попередній редакції зазначалося, що субсидія не призначається, якщо термін простроченої заборгованості з оплати послуг ЖКГ перевищує два місяці.

«Житлова субсидія не призначається (в тому числі на наступний період), якщо структурним підрозділом з питань соціального захисту населення отримано інформацію про наявність простроченої понад місяць (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії», - сказано у повідомленні.

Разом з тим зазначається, що відповідна норма не застосовується при призначенні субсидії громадянам на наступний період в разі, коли Мінсоцполітики не забезпечено фінансування житлових субсидій таким громадянам у грошовій формі (в тому числі готівковій).

Також затверджена Кабміном постанова передбачає, що з 1 травня 2019 року призначення житлової субсидії домогосподарствам, які таку субсидію отримували протягом опалювального сезону 2018-2019 років на підставі їх звернень до 31 грудня 2018 року, здійснюється лише після подачі нової заяви (в якій обов'язково вказується номер мобільного телефону заявника) та декларації.

Раніше міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що на сьогодні в Україні понад 4 млн сімей субсидіантів. Зокрема, Рева зазначив, що зазвичай кількість людей, які в опалювальний сезон отримували субсидію, визначають в кінці квітня.