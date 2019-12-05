В «Нафтогазі» не виключили різкого зростання цін на газ



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Зростання ціни в Євросоюзі буде означати зростання ціни в Україні, зазначив Коболєв

Ціни на газ можуть підскочити в разі зупинки транзиту Росією з нового року.

Про це сказав глава НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв в інтерв'ю Liga.net.

Він назвав питання вартості газу гіпотетичним, але навів приклад аналогічного випадку в 2018 році.

«Кризові ціни спрогнозувати складно, але думаю, я не помилюся, якщо скажу, що ціна на перших порах може і подвоїтися. Наприклад, в березні 2018 року, коли Газпром відмовився поставляти передплачений газ, ціна виросла на 80% за кілька годин. Зростання ціни в Євросоюзі буде означати зростання ціни в Україні», - сказав він.

Повне припинення транзиту газу по території України є негативним сценарієм, зазначив глава НАК.

«Є варіант і негативний, коли, незважаючи на комерційну доцільність і логіку ринку, Газпром такий контракт не підпише. На користь цього варіанту також говорять створені в Європі Газпромом і іншими російськими компаніями величезні запаси газу. Ці запаси в разі кризи виростуть в ціні, на ніж ці компанії зможуть пристойно заробити», - сказав він.

За його словами, проміжний сценарій наступний: через якийсь час стане очевидно, що святе місце порожнім не буває, що частку Газпрому на європейському ринку займають інші, і йому доведеться повернутися до нового оператору ГТС і домовлятися про транзит.

«Останній сценарій, на нашу думку, найвірогідніший», - додав Коболєв.

Раніше повідомлялося, що уряд України планує змінити керівництво стратегічних компаній, в тому числі НАК «Нафтогаз України» і НЕК «Укренерго», і оновити їхні наглядові ради.