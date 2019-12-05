Найбільша мережа будівельних гіпермаркетів відзвітувала про результати Чорної п'ятниці



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Найбільше купували побутову техніку, освітлення та покриття для підлоги

Продажі у дні Чорної п’ятниці, яка цього року проходила в мережі торговельних центрів «Епіцентр» з 27 листопада до 1 грудня, перевищили планові очікування на 40%.

Вп’ятеро, у порівнянні з тогорічною акцією, збільшився попит одразу на три категорії товарів – посуд, керамічну плитку та двері. Втричі – на меблі та оздоблення для ванної кімнати (кераміку, змішувачі, ванни, душові кабіни тощо). У 2,5-2,8 раза – на побутову техніку (пральні машини, холодильники, телевізори), у 2,4 раза – на побутову хімію та товари особистої гігієни, у 2,2 раза – на покриття для підлоги (керамічну плитку, ламінат, паркет, лінолеум, килими) та у 2 рази – на освітлення та текстиль.

«Цього року продажі у мережі ТЦ «Епіцентр» у дні Чорної п'ятниці зросли на 140%, перевищивши наші очікування, — зазначає заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі ТОВ «Епіцентр К» Володимир Гончаров. - Понад 50 тис. найменувань товарів покупці придбали з економією до -70%».

У компанії назвали найпопулярніші товари у дні акції у грошовому вимірі. До списку увійшли побутова техніка, особливо телевізори, освітлення, керамічна плитка, лінолеум, ламінат, паркет, килими.

За словами заступника голови ТОВ «Епіцентр К» з реклами, маркетингу, зв’язків з громадськістю Ірини Шинкаренко, понад 60 тис. товарів у дні Чорної п’ятниці покупці придбали за 10% вартості завдяки акції «-90% твої». «Що характерно – люди обирали найдорожчий товар з вказаної у скретч-картці категорії. Таким чином за мінімальну ціну вони змогли придбати товари дорогого сегменту: дивани, телевізори, смартфони, ноутбуки, пральні машини, блендери, мультиварки, пледи», - розповідає вона.

Традиційно у дні Чорної п’ятниці покупці найбільш активно реагують на знижки на побутову техніку. Привабливі ціни стимулюють попит на пральні машини, холодильники, вбудовану побутову техніку тощо. У 2019 році ТЦ «Епіцентр» створив власну мережу Центрів техніки «ЦЕ ТЕ», яка пропонує багато технологічних новинок та конкурентні ціни на широкий асортимент великої й дрібної побутової техніки, що позитивно вплинуло на загальну динаміку продажів в цьому сегменті.

Що стосується освітлення та освітлювальних приладів, то зростання продажів у цій категорії характерне для осінньо-зимового періоду. Великий розпродаж у дні Чорної п’ятниці підштовхує українців оновлювати освітлення у власних домівках, не переплачуючи за нього. Скорочення світлового дня триватиме до кінця грудня, саме у цей період люди інтуїтивно намагатимуться придбати собі новий світильник або лампу.

Входження у топ-товарів керамічної плитки, ламінату, паркетної дошки пов’язано з активізацією проведення в будинках та квартирах внутрішніх будівельних робіт.

Підвищення попиту на дивани та меблі, а також на домашній текстиль та різноманітні товари для інтер’єру, обумовлено передноворічними підготуваннями українців. Ті, хто придбали житло, намагаються якомога скоріше закінчити з усіма ремонтними роботами, обставити квартиру або будинок та врешті-решт, в’їхати у нове житло, або — хоча б оновити інтер’єри у домівках.

З 7 грудня в мережі ТЦ «Епіцентр» стартує щорічна акція «Чесна вигода», яка триватиме до 31 грудня 2019 року.