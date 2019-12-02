Кабмін змінить керівництво «Нафтогазу» і «Укренерго»



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Глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв

За словами міністра, у нинішніх керівників енергопідприємств є шанс переобратися

Уряд України планує змінити керівництво стратегічних компаній, в тому числі НАК «Нафтогаз України» і НЕК «Укренерго», і оновити їхні наглядові ради. Про це сьогодні під час брифінгу заявив міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель.

За його словами, ухвалено політичне рішення про зміну керівників стратегічних енергетичних підприємств після звільнення глави «Енергоатому» Юрія Недашковського.

«Ми припинили повноваження глави НАК «Енергоатому». Це велике кадрове рішення. Можемо говорити, що прийняте політичне рішення про зміну керівництва і початок конкурсів на всіх стратегічних компаніях. Тобто це не питання однієї компанії. Таке рішення щодо перевантаження наглядових рад і щодо перевантаження керівників стратегічних підприємств прийнято політично. Щодо кожного з підприємств є певні позиції, виходячи з ефективності, інформації про зловживання на цих державних підприємствах», - розповів Оржель.

Відповідаючи на питання журналістів, Оржель підтвердив, що може йтися про зміну керівників «Нафтогазу» та «Укренерго».

До відома, на початку жовтня президент Володимир Зеленський вимагав звільнити Недашковського. Тоді ж було назване прізвище Володимира Купчака - ймовірного нового президента «Енергоатома».

Також сьогодні міністр енергетики озвучив умови контракту на транзит газу.

Раніше стало відомо, що Молдова готується до припинення транзиту газу з РФ через Україну.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що газопровід «Турецький потік» буде запущено 8 січня 2020 року.

Зазначимо, що міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель допускає ймовірність того, що Україна повернеться до прямих поставок газу із РФ.

Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ «Газпром» Олексія Міллера, керівників НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

НАК «Нафтогаз України» заявив, що двосторонні переговори міністрів енергетики України і Росії були узгоджені з Європейською комісією.

«Укладання договору про транзит газу буде найкращою новиною для всіх залучених сторін», - вважає віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович.

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України прокоментували двосторонні переговори України і Росії щодо транзиту газу, які відбулися 28 листопада у Відні.

Відомо, що «Газпром» може виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу газом.

До слова, прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що Україна не веде переговори про купівлю газу з Росії.