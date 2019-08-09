В ООН розкритикували нові санкції США проти Венесуели



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6 серпня США запровадили проти Венесуели нові санкції, заблокувавши усю нерухомість венесуельського уряду на території Штатів

На думку верховного комісара ООН з прав людини, запроваджені США 6 серпня санкції «надзвичайно масштабні»

Нові санкції США проти Венесуели можуть завдати шкоди населенню країни і призвести до подальших порушень базових прав людини.

Таку думку висловила верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, повідомляється на сайті Управління верховного комісара.

«Є чимало свідчень того, що масштабні односторонні санкції (США проти Венесуели - ред.) можуть завершитися порушенням базових прав людини, включно з економічними правами на харчування та здоров`я, можуть створити перешкоди для доправлення гуманітарної допомоги», - заявила Бачелет.

На її думку, запроваджені США 6 серпня санкції «надзвичайно масштабні» та не передбачають достатніх заходів, аби обмежити їхній вплив на населення Венесуели. Верховний комісар нагадала, що економічна криза у Венесуелі розпочалася задовго до перших американських санкцій, однак обмеження, введені Вашингтоном 2017-го та 2019-го років, суттєво погіршили економічну ситуацію у країні.

«Згідно з офіційною статистикою економіка Венесуели скоротилася на 47,6% у період з 2013 до 2018 року. Після подальшого обмеження економічної активності внаслідок нових санкцій, боюся, бізнеси та фінансові інституції, найімовірніше, вирішать не ризикувати і повністю припинять транзакції з урядом Венесуели, боячись покарання за порушення санкцій», - наголосила вона.

За її словами, останні санкції США передбачають, що «транзакції, пов`язані з наданням продуктів харчування, одягу, медикаментів, які мають зменшити страждання людей», не включені до списку заборонених. Проте компанії та фінансові інституції, ймовірно, боятимуться хоч якимось чином співпрацювати з Венесуелою.

«Я закликаю всіх, хто має вплив у Венесуелі та у міжнародному співтоваристві, до спільної конструктивної робити над пошуком політичного рішення з урегулювання кризи. Інтереси стражденного народу Венесуели та права людини мають бути понад усе», - підсумувала вона.

Як відомо, 6 серпня США запровадили проти Венесуели нові санкції, заблокувавши усю нерухомість венесуельського уряду на території Штатів.

Окрім міністерств та департаментів уряду Венесуели, нові санкції США поширюються також на Центральний банк країни та державну нафтову компанію.

Нагадаємо, раніше офіційний Вашингтон оголосив про введення санкцій проти корупційної мережі, яка виводила мільйони доларів із соціальних програм і до якої були причетні члени родини Ніколаса Мадуро.

Джерело: Укрінформ