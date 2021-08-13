В тарифах на розподіл закладена вдвічі нижча за ринкову ціна на газ, – голова Асоціації газового ринку

Денис Сенектутов стверджує, що у поточних тарифах на розподіл на 2021 рік закладено недостатня кількість коштів для закупівлі технологічного газу

«Виробники тепла для потреб населення загалом боргують газорозподільним компаніям понад 1 млрд грн», – Сенектутов

Через стрімке зростання вартості газу на світовому ринку газорозподільні компанії відчувають брак коштів для закупівлі газу для власних потреб на вільному ринку. Станом на середину серпня вартість технологічного газу, закладена в тариф на розподіл, була вже вдвічі нижчою за ринкову вартість газу.

«У поточних тарифах на розподіл на 2021 рік закладено недостатня кількість коштів для закупівлі технологічного газу, тобто газу для виробничо-технологічних потреб, – заявив Денис Сенектутов, голова Асоціації газового ринку України. – На сьогодні вони закладені в тарифі газорозподільних підприємств на рівні 7 000 грн/тис куб м, а ринкова ціна складає близько 15800 грн/тис куб м, і це за умови попередньої оплати. В такій ситуації критичним є рівень розрахунків підприємств ТКЕ і ТЕЦ перед операторами газорозподільних систем».

За його оцінками, виробники тепла для потреб населення загалом по Україні боргують газорозподільним компаніям понад 1 млрд грн. Наряду з невідповідністю ціни газу на виробничо-технологічні потреби це не дозволяє закуповувати газ на вільному ринку. Тому оператори ГРМ вимушено користуються так званою послугою врегулювання щодобових небалансів і з усіма штрафними коефіцієнтами ціна такого газу складає понад 22 000 грн.

Тарифи на доставку газу щороку встановлюються НКРЕКП. Поточні тарифи на розподіл природного газу затверджені постановами НКРЕКП 16 та 30 грудня 2020 року. Частку коштів та вартість газу для технологічних потреб визначається для кожного оператора ГРМ окремо. На момент затвердження тарифів на розподіл ринкова вартість газу вже перевищувала 7 500 грн/тис куб м з ПДВ. В тарифах же досі закладено вартість технологічного газу на рівні 7 000 грн/тис куб м з ПДВ.