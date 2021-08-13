Зниження ціни на газ для населення – великий крок до бідності в Україні

Зниженням ціни на газ для побутових потреб нижче ринкового рівня Україна порушує свої зобов‘язання

На перший погляд здається, що дешевий газ для пересічних українців – благо. Офіс Президента, а може й сам Володимир Зеленський, розкажуть нам, як вони важко працювали, щоб зменшити газовий тариф і допомогти простим людям.

Якщо подивитися глибше, картина вимальовується геть інша.

Україна в Угоді з Міжнародним Валютним Фондом взяла на себе зобов‘язання перевести ціни на блакитне паливо для населення на ринкові засади. Якщо світова ціна на газ висока, держава допомагає незаможним українцям через механізм субсидій. Нагадаю, що вартість комунальних платежів для бідних родин не має перевищувати 15% від їхнього доходу.

Зниженням ціни на газ для побутових потреб нижче ринкового рівня Україна порушує свої зобов‘язання. МВФ це не сподобається, і про наступний транш Фонду можна буде забути. Тобто, Україна не отримає дешеве фінансування ні від МВФ, ні від інших західних партнерів (ЄС, Світовий Банк тощо).

Але ж дефіцит бюджету нікуди не зникне, більше того – дефіцит виросте. Адже компенсувати різницю між високою ринковою ціною і низькою продажною для населення доведеться не тільки для бідних через субсидії, а для всіх українців. Та ще й олігархи і корумповані чиновники зароблятимуть на «дешевому газі», заганяючи державні компанії в збитки. Вони це чудово вміють робити, на цій темі сколочені величезні статки.

А Україні потрібно буде брати більше кредитів і на ринкових умовах, під високі відсотки. Хто оплатить ці видатки держави? Пересічні українці своїми податками і заповільненим зростанням економіки. Менші пенсії, менші зарплати вчителів та лікарів – менші доходи маленьких українців.

Такий от парадокс. Дешевший газ – бідніші українці.

Джерело: блог Тараса Козака

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