В Україні готують пілотний проєкт із закриття шахт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«В Україні існує майже 65 мономіст, в яких шахта є єдиним підприємством, на якому можуть працювати люди» - Буславець

Українська сторона обсудила німецький досвід з Ангелою Меркель

Тимчасова виконувачка обов’язки міністерки енергетики України Ольга Буславець повідомила, що в Україні готують пілотний проєкт із закриття шахт у одному з міст, для цього використають німецький досвід. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За її словами, в Україні існує майже 65 мономіст, в яких шахта є єдиним підприємством, на якому можуть працювати люди.

«Ми повинні розуміти, яким чином нам необхідно цих людей захистити, дати можливість трансформуватися цим регіонам, щоб там була робота. У нас навіть на сьогодні є домовленості з німецькою стороною. Був і дзвінок прем’єр-міністра до канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Вони обговорювали це питання. І в мене були перемовини з послом Німеччини в Україні стосовно допомоги щодо проведення комплексної роботи в рамках пілотного проєкту з досвідом Німеччини по закриттю шахт якогось мономіста, яке ми визначимо разом з ними по певних критеріях», – зазначила Буславець.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про повне погашення боргів перед шахтарями. У першому півріччі 2020 на виплати зарплат та погашення заборгованості було спрямовано 3,5 млрд грн.

Нагадаємо, 30 червня в Києві розпочалася безстрокова акція протесту шахтарів з різних регіонів України. Серед вимог гірників, зокрема, погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам державних шахт, яка станом на 1 липня перевищила 1,2 млрд грн; звільнення з посади голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса; заборона імпорту електроенергії та вугілля газових марок із РФ та Білорусі.