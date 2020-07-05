Скандал з українцями, затриманими в Греції. Посольство звинуватило авіакомпанії



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У посольстві наголосили, що громадян України повинні уважно вивчати інформацію щодо режиму в'їзду до Грецької Республіки

Громадяни тепер чекатимуть на зворотні рейси, щоб повернутись додому

Посольство України в Грецькій Республіці повідомило, що авіакомпанії Wizzair та Ryanair не вперше беруть на борт громадян України на рейси до Афін, незважаючи на збереження обмежувальних заходів щодо в'їзду до Греції. Про це пише Балканський оглядач.

Зазначається, що українські дипломати зв’язалися з компаніями Wizzair і Rayanair і з’ясували, що повернення наших громадян додому можливо першими зворотніми рейсами Афіни - Київ :

Wizzair - 07.07 о 21.55,

Ryanair - 06.07 ( щодо точного часу рейсу очікується підтвердження).

Також у посольстві наголосили, що громадян України повинні уважно вивчати інформацію щодо режиму в'їзду до Грецької Республіки.

Вся інформація про відсутність дозволу українцям на в'їзд в Грецію розміщена на мапі МЗС України, сайті і Фейсбуці Посольства.

Наразі консули України співпрацюють з відповідними державними структурами Греції для того, щоб до непропущених громадян України, яких віднесено до категорії «небажані», не застосовувалась процедура «депортації».

У посольстві інформують, що українцям в аеропорту Афін вже дозволили купувати напої та їжу на території поліцейської дільниці аеропорту.

Нагадаємо, вночі 4 липня 17 громадян України затримали в аеропорту Афін, які прилетіли з Києва до Греції.

Пізніше у МЗС України повідомили, що до українців, яких затримали в аеропорту столиці Греції, приїхав консул.

«Черговий консул встановив прямий контакт з українцями (остання комунікація о 01.30) і одразу розпочалася робота з представниками поліції аеропорту щодо забезпечення умов перебування наших громадян», - йдеться у повідомленні посольства.