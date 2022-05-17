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    Економіка та фінанси

    Відшкодування за війну. В Україні може з’явитися держреєстр потерпілих

    В Україні триває 83-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Відшкодування за війну. В Україні може з’явитися держреєстр потерпілих
    В Україні триває 83-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото: depositphotos

    На законодавчому рівні парламентарі пропонують закріпити поняття потерпілий від агресії РФ

    Група народних обранців 17 травня зареєструвала проєкт Закону про відшкодування шкоди завданої потерпілому внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Про повідомляє «Главком».

    У законопроєкті пропонується визнати, що потерпілий – це фізична особа, якій збройною агресією Російської Федерації завдано моральної, фізичної та/або майнової шкоди; юридична особа приватного права, фізична особа-підприємець, яким збройною агресією Російської Федерації завдано майнової шкоди.

    Основними джерелами забезпечення відшкодування шкоди, відповідно до проекту є:

    • кошти та інше майно держави-агресора та її резидентів, інших осіб, протиправні дії яких призвели до збройної агресії проти України;
    • внески юридичних та фізичних осіб;
    • цільові гранти, надані іншими державами, міжнародними організаціями, фондами, що здійснюють розподіл та надання таких грантів;
    • кошти та майно у формі благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, у тому числі переданих від іноземних держав, міждержавних, міжурядових та
    • міжнародних організацій;
    • інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

    «Важливим елементом цієї підтримки, на наш погляд, має стати створення Єдиного державного реєстру потерпілих осіб внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України; спеціального Фонду для адресної виплати потерпілим повного відшкодування шкоди, який має формуватися та наповнюватися за рахунок: монетизації санкцій проти держави-агресора; сум коштів, стягнутих на користь України з держави-агресора за рішеннями міжнародних та іноземних судів; конфіскованого майна осіб, винних у завданні шкоди територіальній цілісності України, що призвело до тимчасової окупації території України та війни; коштів цільової міжнародної допомоги для подолання наслідків війни в України; благодійних пожертв та інших джерел, не заборонених законом», – пояснили автори-законопроєкту.

    У пояснювальній записці сказано, що прийняття цього Закону створить основу для впровадження на державному рівні механізмів повного відшкодування шкоди потерпілим, завданої збройною агресією Російської Федерації, починаючи з 2014 року.

    Нагадаємо, що в Україні триває 83-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Відшкодування за війну. В Україні може з’явитися держреєстр потерпілих