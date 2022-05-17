Ціни на курорти в Росії та окупованому Криму обвалилися

Росіяни не хочуть їхати на відпочинок у вкрадений у України Крим

Росіяни перестали цікавитися чорноморським відпочинком у Краснодарському краї та Криму

Готелі на Кубані та в окупованому Росією Криму почали знижувати ціну на літній відпочинок.Про це повідомляє російське державне видання ТАСС.

Асоціація туроператорів Росії зазначила, що кубанські та кримські готелі уже знизили ціни на проживання на 5% і більше, а у деяких місцях можна знайти знижки і до 30%.

Російські туроператори бідкаються, що ціни й надалі будуть падати, особливо це стосуватиметься дво- та тризіркових готелів. Головна причина – різке падіння бронювання номерів на літній період. Так, порівняно із 2021 роком відсоток заброньованих номерів знизився від 10 і аж до 80%, зокрема, через закриття аеропортів у окупованому Криму та на півдні Росії.

Причому ситуація в Криму значно гірша, ніж на Кубані. Якщо в Анапі фіксується падіння бронювань на 25-30%, у Геленджику і Туапсе на 40%, то на Кримському півострові кількість заброньованих номерів знизилася від 40 до 85%, через закриття єдиного аеропорту в регіоні та близькості до театру подій російсько-української війни.

Знизилася популярність навіть головного російського курорту – Сочі. Порівняно із минулим роком, попит на відпочинок у цьому місті упав на 10%, хоча тамтешній аеропорт продовжує працювати. Асоціація туроператорів Росії бідкається, що причиною падіння інтересу до відпочинку на чорноморському узбережжі російського Кавказу стали зростання ціни на авіа перельоти на 30% та «фактор загальної тривожності».

Нагадаємо, що кримська окупаційна влада уже в кінці минулого місяця бідкалася, що на півострів очікує важкий курортний сезон.

Втім, так званий міністр курортів і туризму «республіки» Вадим Волченко хвалився, нібито «завантаження в засобах розміщення» на літо-2022 не відрізняється від показників 2021 року.

Але навіть він був змушений визнати, що скасування авіарейсів у Сімферополь та відхід з російського ринку такого великого оператора, як Booking, не може не позначитися на курортних перспективах Криму.