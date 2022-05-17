Рашисти обстрілюють Сумщину: окупанти намагаються прорвати кордон

Наразі триває бій на півночі Шосткинського району

Росіяни з самого ранку обстрілюють прикордонні райони Сумської області. Зараз триває бій в одному районі, окупанти намагаються прорвати кордон. Про це повідомляє оперативне командування «Північ» та голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

О 8:45 зафіксували п’ять обстрілів зі сторони Росії в районі Есмані. А з 9:30 до 10:00 зафіксували 70 вибухів у напрямку села Бояро-Лежачі, що майже на кордоні з Росією.

А о 10:10 зафіксовано шість вибухів в районі села Сопич – цей населений пункт від рф відділяє річка Клевень.

Станом на 14:00 триває бій на півночі Шосткинського району. Окупанти намагаються прорвати державний кордон у районі Середино-Буди.

Вздовж кордону є пожежі, спричинені обстрілами.

Як повідомлялося, сьогодні вранці, 17 травня, рашисти завдали ракетних ударів по с. Десна Чернігівської області. Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу селища Десна загинули восьмеро людей, ще 11 травмовані.

Також окупанти обстріляли військовий об‘єкт майже на кордоні з Польщею.

Нагадаємо, що Банкова повідомила про припинення мирних переговорів з Росією. У майбутньому Україна готова відновити конструктивний діалог.

Однак Кремль знайшов виправдання, чому зупинився переговорний процес з Києвом. У Росії заявили, що Україна не відповіла на їхні пропозиції.