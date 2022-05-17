Кому найважче знайти роботу під час війни – статистика

Кожен другий українець або втратив роботу, або отримує не довоєнний розмір заробітної плати

Одним з викликів сьогодення є зайнятість цивільного населення в умовах воєнного стану. З початком війни в Україні кількість вакансій різко зменшилася, а резюме – побільшало. Кожен другий українець або втратив роботу, або отримує не довоєнний розмір заробітної плати. Про це свідчать дані сайту grc.ua.

Найскладніше зараз знайти роботу юристам, страхувальникам, працівникам сфери обслуговування, охоронцям, освітянам та науковцям, домашньому персоналу, спеціалістам, які працювали у сфері автомобільного бізнесу, закупівель. Для них зараз найменше актуальних вакансій.

За даними кадрового порталу grc.ua, найбільше пропозицій роботи відкрито у Києві (33,9% від усіх актуальних на сайті), Львівській області (17,9%) та Дніпропетровській області (8,9%). Проте й рівень конкуренції тут набагато вищий, аніж в західних регіонах України.

Нагадаємо, що Уряд запустив експериментальний проєкт, який дозволить громадянам України одночасно оформити й внутрішній, і закордонний паспорт.