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    Економіка та фінанси

    В Україні за останній рік різко зросли ціни на алкоголь

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    Пляшка горілки об&rsquo;ємом 0,5 літра подорожчала до 92,13 гривень, майже на 12% - В Україні за останній рік різко зросли ціни на алкоголь
    Пляшка горілки об’ємом 0,5 літра подорожчала до 92,13 гривень, майже на 12%

    Пиво за рік подорожчало на 20%

    В Україні різко збільшилася ціна на алкоголь. За прогнозами економістів, дана тенденція продовжиться і в майбутньому.

    Горілка в Україні подорожчала за рік майже на 10 гривень, а ціна пива вітчизняного виробництва за цей період зросла до 17,5 гривень за пляшку.

    Про це інформує Державна служба статистики в своєму звіті щодо зміни споживчих цін.

    Так, пляшка горілки об’ємом 0,5 літра в червні подорожчала до 92,13 гривень, майже на 12% в порівнянні з цим же періодом минулого року. Тоді даний вид алкоголю коштував 81,9 гривень за пляшку.

    Вартість пива українського виробництва зросла за рік на 20,6%, до 17,5 гривень за пляшку об’ємом 0,5 літра.

    У свою чергу столове вино вітчизняного виробництва теж подорожчало – на 11%. У червні цього року пляшка об’ємом 0,75 літра коштувала в середньому 67,1 гривню, а в червні 2019 – 60,4 гривень.

    На споживчому ринку в червні ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,5%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,1%.

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    В Україні за перший місяць карантину не дуже збільшився продаж алкоголю, але трохи змінилися уподобання покупців. Так, на кілька відсотків зросли продажі міцного алкоголю, а продаж українського вина, ігристого та вермутів трохи просіли.

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