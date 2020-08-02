В Україні за останній рік різко зросли ціни на алкоголь



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Пляшка горілки об’ємом 0,5 літра подорожчала до 92,13 гривень, майже на 12%

Пиво за рік подорожчало на 20%

В Україні різко збільшилася ціна на алкоголь. За прогнозами економістів, дана тенденція продовжиться і в майбутньому.

Горілка в Україні подорожчала за рік майже на 10 гривень, а ціна пива вітчизняного виробництва за цей період зросла до 17,5 гривень за пляшку.

Про це інформує Державна служба статистики в своєму звіті щодо зміни споживчих цін.

Так, пляшка горілки об’ємом 0,5 літра в червні подорожчала до 92,13 гривень, майже на 12% в порівнянні з цим же періодом минулого року. Тоді даний вид алкоголю коштував 81,9 гривень за пляшку.

Вартість пива українського виробництва зросла за рік на 20,6%, до 17,5 гривень за пляшку об’ємом 0,5 літра.

У свою чергу столове вино вітчизняного виробництва теж подорожчало – на 11%. У червні цього року пляшка об’ємом 0,75 літра коштувала в середньому 67,1 гривню, а в червні 2019 – 60,4 гривень.

На споживчому ринку в червні ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,5%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,1%.

В Україні за перший місяць карантину не дуже збільшився продаж алкоголю, але трохи змінилися уподобання покупців. Так, на кілька відсотків зросли продажі міцного алкоголю, а продаж українського вина, ігристого та вермутів трохи просіли.

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