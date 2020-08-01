«Спалили контору». У мережі викрили торгову мережу, яка торгує алкоголем у заборонений час



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Відома мережа продовольчих супермаркетів вигадала систему, як обійти заборону на продаж алкоголю у нічний та ранковий час

«Правила створюють тільки для того, щоби їх порушувати» – журналіст

Відома мережа продовольчих супермаркетів вигадала систему, як обійти заборону на продаж алкоголю у нічний та ранковий час. Столичний журналіст Ігор Дармостук викрив цю схему.

«Купити бухло в супермаркетах Києва після 23.00 цілком реально! Сільпо придумало хитросраку схему та легально відпускає алкоголь на винос через касу-кафе!», – написав Дармостук.

Нагадаємо, згідно постанови Київради №1529/5593 від 27 вересня 2018 року, у столиці заборонено продавати пиво, алкогольні, слабоалкогольні напої та столові вина в магазинах після 23 години вечора до 10 ранку.

Як повідомлялося, у четвер, 27 вересня 2018 року, Київрада на своєму засіданні ухвалила рішення про заборону продажу спиртовмісних напоїв з 23:00 до 10:00. За це проголосували 76 депутатів. Заборона не поширюватиметься на заклади ресторанного господарства.