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    Економіка та фінанси

    В Україні стали менше виробляти хліб

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    В Україні стали менше виробляти хліб

    За 11 місяців у країні було вироблено 782,27 тис. тонн хліба та хлібобулочних виробів

    В Україні за 11 місяців 2019 року впало виробництво хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання впало на 10,7%. Про це свідчать дані Держстатистики.

    Загалом у січні-листопаді 2019 року було вироблено 782,27 тис. тонн хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання, з них у листопаді - 66,68 тис. т.

    У листопаді у річному вимірі виробництво хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання скоротилося на 14,1%.

    Запаси готової продукції на кінець листопада 2019 року становили 304 тонни хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання.

    Дані наведено у натуральному вираженні; без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

    Раніше повідомлялося, що у Києві відкриються 200 точок продажу соціального хліба.

    Джерело: УНН

    їжа
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