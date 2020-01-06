В Україні стали менше виробляти хліб
За 11 місяців у країні було вироблено 782,27 тис. тонн хліба та хлібобулочних виробів
В Україні за 11 місяців 2019 року впало виробництво хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання впало на 10,7%. Про це свідчать дані Держстатистики.
Загалом у січні-листопаді 2019 року було вироблено 782,27 тис. тонн хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання, з них у листопаді - 66,68 тис. т.
У листопаді у річному вимірі виробництво хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання скоротилося на 14,1%.
Запаси готової продукції на кінець листопада 2019 року становили 304 тонни хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання.
Дані наведено у натуральному вираженні; без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Раніше повідомлялося, що у Києві відкриються 200 точок продажу соціального хліба.
Джерело: УНН