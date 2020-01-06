В Україні стали менше виробляти хліб



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За 11 місяців у країні було вироблено 782,27 тис. тонн хліба та хлібобулочних виробів

В Україні за 11 місяців 2019 року впало виробництво хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання впало на 10,7%. Про це свідчать дані Держстатистики.

Загалом у січні-листопаді 2019 року було вироблено 782,27 тис. тонн хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання, з них у листопаді - 66,68 тис. т.

У листопаді у річному вимірі виробництво хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання скоротилося на 14,1%.

Запаси готової продукції на кінець листопада 2019 року становили 304 тонни хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання.

Дані наведено у натуральному вираженні; без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Раніше повідомлялося, що у Києві відкриються 200 точок продажу соціального хліба.

Джерело: УНН