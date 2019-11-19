У Києві відкриються 200 точок продажу соціального хліба: яку знижку отримають пільговики



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Власникам муніципальної картки «Картка киянина» надаватимуться спеціальні знижки на хліб

У Києві працюватимуть 200 об’єктів роздрібної торгівлі хлібом, хлібобулочними виробами та супутніми товарами, що користуються найвищим споживчим попитом у Києві. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Для забезпечення соціальної потреби киян доступу до необхідних продуктів харчування, київська міська влада розпочала реалізацію проєктів щодо створення мережі об’єктів роздрібної торгівлі продуктами харчування, що користуються найвищим споживчим попитом. За результатами перших конкурсів переможцем визначено ПрАТ «Київхліб».

Таким чином, у Києві функціонуватимуть 200 об’єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами. У них також можна буде придбати кондитерські вироби, цукор, чай, каву, какао, борошно, крупи, макаронні вироби, сухі продукти дитячого харчування і харчові концентрати, кавові напої, мед, варення, повидло, джем, безалкогольні напої та гарячі напої (чай та кава).

Основною умовою для інвестора є реалізація в мережі так званих соціальних видів хліба – батона нарізного «Київський», житньо-пшеничного подового «Український» та хліба пшеничного I ґатунку «Пшеничний» – за спеціальною системою знижок.

«Йдеться про надання пільговим та непільговим категоріям киян – власникам муніципальної картки «Картка киянина» спеціальних знижок. Розмір знижок для пільгових категорій встановлено від 70% до 25%. Для непільгових категорій власників муніципальної картки киянина на соціальні види хліба діятиме знижка 20%», – зазначив Поворозник.

Як повідомлялося, з березня 2019 року «Картка киянина» дозволила отримувати різні знижки різним категоріям населення в кіосках «Київхліба».