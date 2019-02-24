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    Економіка та фінанси

    У Трампа випустили ювілейні монети до другого саміту з Кімом

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    У Трампа випустили ювілейні монети до другого саміту з Кімом

    Номінальна вартість сувеніру становить 100 доларів США

    Офіційний сувенірний магазин Білого дому виставив на продаж лімітовану серію ювілейних безномінальних монет, приурочених до другого саміту лідерів США і КНДР, який має відбутися наступного тижня у В'єтнамі.

    Лот виставлений на офіційному сайті Білого дому.

    У пропозиції сказано, що серія випуску обмежена до 1000 штук, номінальна вартість сувеніру становить 100 доларів США.

    На одній стороні монети зображена земна куля з написами трьох лідерів – президента США Дональда Трампа, лідера КНДР Кім Чен Ина і президента Південної Кореї Му Дже-Іна. По зовнішньому колу зображення прикрашають два написи: «Новий шлях до миру» та «Надзвичайні часи вимагають сміливого керівництва».

    На зворотному боці зображений президентський палац у Ханої, а також прапори трьох держав – США, КНДР і Південної Кореї. Крім того, там міститься фраза: «Початок відліку часу: працюємо на досягнення повної денуклеаризації Корейського півострова».

    Нагадаємо, Трамп хоче бачити, як Північна Корея зрештою відмовиться від програми ядерної зброї, але він не підганяє Пхеньян, оскільки, на його думку, відносини між США і КНДР мають позитивну динаміку.

    Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин погодився пустити МАГАТЕ перевірити ядерні об'єкти Північної Кореї.

    Зазначимо, що президент США Дональд Трамп анонсував, що друга зустріч лідерів Північної Кореї і США пройде в столиці В’єтнаму Ханої 27-28 лютого.

    США Дональд Трамп Північна Корея монета магазин
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