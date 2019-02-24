У Трампа випустили ювілейні монети до другого саміту з Кімом

Лот виставлений на офіційному сайті Білого дому.

У пропозиції сказано, що серія випуску обмежена до 1000 штук, номінальна вартість сувеніру становить 100 доларів США.

На одній стороні монети зображена земна куля з написами трьох лідерів – президента США Дональда Трампа, лідера КНДР Кім Чен Ина і президента Південної Кореї Му Дже-Іна. По зовнішньому колу зображення прикрашають два написи: «Новий шлях до миру» та «Надзвичайні часи вимагають сміливого керівництва».

Нагадаємо, Трамп хоче бачити, як Північна Корея зрештою відмовиться від програми ядерної зброї, але він не підганяє Пхеньян, оскільки, на його думку, відносини між США і КНДР мають позитивну динаміку.

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин погодився пустити МАГАТЕ перевірити ядерні об'єкти Північної Кореї.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп анонсував, що друга зустріч лідерів Північної Кореї і США пройде в столиці В’єтнаму Ханої 27-28 лютого.