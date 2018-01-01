В Україні вже можна придбати електронні квитки на електрички
- Сьогодні, 13:38
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Електронні квитки не потрібно обмінювати у залізничних касах на звичайні
Відсьогодні ПАТ «Укрзалізниця» розширює перелік поїздів, на які можна оформити електронні квитки. Про це повідомив в.о. глави «Укрзалізниці» Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, з 7 та з 10 лютого через Інтернет можна придбати квитки на більшість регіональних поїздів з оформленням електронного проїзного документа. Його не потрібно обмінювати у залізничних касах на звичайні.
Кравцов зазначив, що провідники забезпечені мобільними терміналами контролю. «Достатньо лише придбати квиток через мережу Інтернет та пред’явити документ у роздрукованому вигляді або на екрані гаджета», - пояснив він.
Кравцов повідомив, що щороку регіональними поїздами користуються понад 4 мільйони пасажирів.
«Наступним кроком, над яким зараз працюємо - запровадження електронних квитків на міжнародні поїзди», - додав він.
Нагадаємо, в «Укрзалізниці» у цьому році планують підвищити вартість пасажирських перевезень на 20%.