В Україні вже можна придбати електронні квитки на електрички

Електронні квитки не потрібно обмінювати у залізничних касах на звичайні

Відсьогодні ПАТ «Укрзалізниця» розширює перелік поїздів, на які можна оформити електронні квитки. Про це повідомив в.о. глави «Укрзалізниці» Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook. За його словами, з 7 та з 10 лютого через Інтернет можна придбати квитки на більшість регіональних поїздів з оформленням



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Електронні квитки не потрібно обмінювати у залізничних касах на звичайні

Відсьогодні ПАТ «Укрзалізниця» розширює перелік поїздів, на які можна оформити електронні квитки. Про це повідомив в.о. глави «Укрзалізниці» Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, з 7 та з 10 лютого через Інтернет можна придбати квитки на більшість регіональних поїздів з оформленням електронного проїзного документа. Його не потрібно обмінювати у залізничних касах на звичайні.

Кравцов зазначив, що провідники забезпечені мобільними терміналами контролю. «Достатньо лише придбати квиток через мережу Інтернет та пред’явити документ у роздрукованому вигляді або на екрані гаджета», - пояснив він.

Кравцов повідомив, що щороку регіональними поїздами користуються понад 4 мільйони пасажирів.

«Наступним кроком, над яким зараз працюємо - запровадження електронних квитків на міжнародні поїзди», - додав він.

Нагадаємо, в «Укрзалізниці» у цьому році планують підвищити вартість пасажирських перевезень на 20%.