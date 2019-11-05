В Україні запустили проєкт з оцифровування території



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За допомогою аерофотознімання створюються 3D-моделі місцевості, наприклад, лісових масивів, окремих фрагментів забудови чи виробничих споруд

Аерофотозйомку розпочали із Волинської та Львівської областей

В Україні запустили проєкт з оцифрування території держави. Аерофотозйомку, завдяки якій створять 3D-моделі місцевості, розпочали із Волинської та Львівської областей.

«За допомогою аерофотознімання створюються 3D-моделі місцевості, наприклад, лісових масивів, окремих фрагментів забудови чи виробничих споруд, а також класифікації будівель, рослинності, ліній електромереж тощо. Крім того, високоточне лазерне сканування з точністю до 5 см дозволить прогнозувати вірогідні зони затоплень, стане незамінною для проєктування доріг, зрошувань земель, ефективної інвентаризації лісів», - ідеться в повідомленні пресслужби уряду.

Таким чином розпочали створювати Національну інфраструктуру просторових даних. Уперше в Україні з’явиться цифрова топографічна база даних, що стане невід'ємною частиною великого проєкту «Держава в смартфоні».

Виконавцем пілотних робіт є ДП «Державне аерогеодезичне підприємство», а застосовуватимуть найновітніше обладнання Leica TerrainMapper - на території Євросоюзу таких камер лише три.

Тим часом у Мінцифри анонсували запуск двох десятків електронних послуг до кінця року. Послуги будуть доступні на державному порталі «Дія».