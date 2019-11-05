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    Економіка та фінанси

    «Заплати обличчям»: ПриватБанк запустив нову технологію у супермаркетах

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    У банку інформують, щоб почати користування технологією, необхідно зробити селфі в додатку Приват24 та прив&rsquo;язати світлину до банківської картки Visa - «Заплати обличчям»: ПриватБанк запустив нову технологію у супермаркетах
    У банку інформують, щоб почати користування технологією, необхідно зробити селфі в додатку Приват24 та прив’язати світлину до банківської картки Visa

    Для оплати покупки через FacePay24, потрібно обрати відповідну функцію у касах самообслуговування та подивитися у камеру, розташовану над монітором

    ПриватБанк та мережа супермаркетів «Велика Кишеня» запустили технологію оплати обличчям на касах самообслуговування.

    Про це повідомив менеджер Visa Олексій Власенко.

    Зазначається, що для оплати покупки через FacePay24, потрібно обрати відповідну функцію у касах самообслуговування та подивитися у камеру, розташовану над монітором.

    «Система просканує обличчя, порівнюючи його зі світлиною, що була завантажена користувачем у Приват24», - йдеться у повідомленні.

    У банку інформують, щоб почати користування технологією, необхідно зробити селфі в додатку Приват24 та прив’язати світлину до банківської картки Visa.

    Точність розпізнавання складає 99,3%.

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