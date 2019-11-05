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    Технології

    Samsung масово звільняє персонал у Китаї

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    У вересні цього року, після закриття останнього китайського заводу мобільних телефонів в Хуейчжоу південнокорейський виробник практично припинив виробництво мобільних телефонів в Китаї - Samsung масово звільняє персонал у Китаї
    У вересні цього року, після закриття останнього китайського заводу мобільних телефонів в Хуейчжоу південнокорейський виробник практично припинив виробництво мобільних телефонів в Китаї

    Звільнення зачеплять персонал відділу продажів і маркетингу мобільних телефонів

    Samsung China звільнить більше третини своїх співробітників. Одинадцять філій і відділень у Китаї будуть об’єднані в п’ять.

    За повідомленням інсайдерів, вчора вдень відбулися збори з цього питання. На сьогодні компанія працює над планом звільнення, причому найбільше це торкнеться бізнесу мобільних телефонів.

    Звільнення зачеплять персонал відділу продажів і маркетингу мобільних телефонів.

    «Є й інші відділи, проте співробітники бізнесу мобільних телефонів стоять на першому місці в списку скорочень», – відзначило джерело.

    У вересні цього року, після закриття останнього китайського заводу мобільних телефонів в Хуейчжоу південнокорейський виробник практично припинив виробництво мобільних телефонів в Китаї.

    Згідно з попередніми повідомленнями південнокорейських ЗМІ, Samsung Electronics планує довірити щорічне виробництво близько 60 мільйонів телефонів серії Galaxy M і Galaxy A китайським збирачам.

    У другій половині 2018 року мобільні телефони Samsung поліпшили показники на китайському ринку, проте через рік частка Samsung на місцевому ринку все ще знаходиться біля позначки 1%.

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