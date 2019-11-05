В Укрзалізниці придумали, як зупинити розкрадання дизпалива



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За допомогою технології заправки тепловозів «з пістолета» Укрзалізниця сподівається зменшити витрати на закупівлю дизпального, - керівник Укрзалізниці

Компанія впроваджує пілотний проєкт заправки локомотивів «з пістолета», — Кравцов

Укрзалізниця розпочала реалізацію пілотного проєкту заправки локомотивів у депо за допомогою паливозаправників. Очікується, що ця новація допоможе усунути передумови для розкрадання дизпального в процесі його переміщення та зберігання.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

«Викорінення корупції у компанії відбувається одразу за декількома напрямками. Перший — реформа закупівель, другий — протидія крадіжкам. Ми маємо отримувати товари за вигідними цінами та не допустити їх розкрадання. Заправка локомотивів «з пістолета» посилить контроль за використанням дизпального та фактично унеможливить його крадіжки на етапі переміщення від станції відвантаження до депо», — зазначив керівник Укрзалізниці.

Таким чином, за словами Євгена Кравцова, завдяки технології заправки тепловозів «з пістолета» Укрзалізниця зменшить витрати на закупівлю дизпального, а це — найбільша стаття витрат компанії. «Потенційно йдеться про заощаджені сотні мільйонів гривень на рік», — зазначив він.

Для експерименту було обрано локомотивне депо Запоріжжя. Саме сюди один із постачальників погодився відвантажувати дизпальне не в цистернах, а на склад в автозаправниках і здійснюватиме заправку локомотивів.

«На початковому етапі в такий спосіб ми заправлятимемо 6 локомотивів: три магістральні та три маневрові. Це дасть можливість оцінити ефективність експерименту та проаналізувати його технічний, фінансовий та логістичний аспекти. Після цього приймемо рішення щодо доцільності збільшення кількості рухомого складу, який заправлятиметься у такий спосіб, та переліку депо», — резюмував Кравцов.

Нагадаємо, минулого року Укрзалізниця закупила 330 тис. тонн дизелю загальною вартістю понад 9,5 млрд грн.

Як повідомлялося, Укрзалізниця готується до новорічних свят: призначено 35 додаткових поїздів.