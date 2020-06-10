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    Економіка та фінанси

    Мінцифри з’ясувало, у скількох населених пунктах України ловить 4G

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    У Мінцифри порахували населені пункти в Україні, де ловить 4G - Мінцифри з’ясувало, у скількох населених пунктах України ловить 4G
    У Мінцифри порахували населені пункти в Україні, де ловить 4G

    4G є в 16205 населених пунктах

    Оператори мобільного зв'язку продовжують активно підключати нові українські населені пункти до швидкісного інтернету. У травні було підключено 1188 пунктів. З них 723 отримали 4G вперше, а в інших з'явилася альтернатива у виборі послуг 4G від різних операторів. Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.

    Всього станом на травень 2020 4G є у 16205 населених пунктах. Це 57% від їх загальної кількості.

    Населені пункти в Україні, де ловить 4G. Інфографіка Мінцифри
    Населені пункти в Україні, де ловить 4G. Інфографіка Мінцифри

    Зараз базові станції операторів працюють в основному в діапазоні 1800 МГц. Але вже в липні вони почнуть розгортання мереж 4G в діапазоні 900 МГц. Це дозволить покривати однією базовою станцією велику територію.

    У Мінцифри очікують на ще швидші темпи розвитку мереж 4G.

    Нагадаємо, міністерство цифрової інформації  вперше в Україні провело детальне дослідження підключення соціальних об’єктів до фіксованого інтернету, зокрема – шкіл. Про це інформує пресслужба міністерства. Мета дослідження – визначити, які українські школи підключені до оптоволоконних ліній, а які – ні.

     

    мобільні оператори Україна Міністерство цифрової трансформації України
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