В «Укрпошті» пропонують міняти валюту і відкривати депозити



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«Проконтролювати, куди насправді підуть гроші вкладників «Укрпошти», буде неможливо» - Нацбанк

Перші листоноші з терміналами поїдуть селами вже в грудні, якщо в червні парламентарі остаточно ухвалять законопроєкти

Міняти валюту і відкривати депозити – пропонують в «Укрпошті». Відділення вже готуються надавати банківські послуги. Але за це ще має остаточно проголосувати парламент.

Але в Нацбанку – категорично проти. Пояснюють, вклади людей будуть не захищені від розтрати.

З цього приводу свою думку висловила листоноша Катерина Ковтуненко, яка вранці працює у відділенні, після обіду возить пенсії односельцям.

«У мене велика пошта, у мене багато всього проходить», – ділиться Катерина Ковтуненко, завідувачка відділення «Укрпошти» в селі Горностайпіль.

Підбиває рахунки за комірне перед тим, як поїде на велосипеді здавати гроші у сусіднє село. Там відділення з комп’ютером.

«Головне спростити ці послуги і зробити так, щоб вони стали дешевшими», – відзначає Ігор Смілянський, генеральний директор АТ «Укрпошта».

Щоб листоноші не возили готівку, а клієнти не платили комісію за комірне, в «Укрпошті» прагнуть надавати банківські послуги. Просто в поштових відділеннях відкривати рахунки, на кшталт радянських ощадкнижок, оформлювати картки, встановити термінали. Цими терміналами, за задумом, і будуть користуватися листоноші.

Їздитимуть по хатах не на велосипедах, а автівками з охороною. Але, щоб все так запрацювало, «Укрпошті» потрібен дозвіл на надання банківських послуг. За відповідний законопроєкт у першому читанні проголосували народні депутати. Але Нацбанк – проти.

«Насправді, це вигідно для «Укрпошти» і тільки для неї. Це спотворить дещо конкуренцію на ринку банківських послуг, оскільки один з учасників буде в дещо привілейованому становищі», – переконаний Арсен Макарчук, керівник офісу правління Національного банку України.

Перевага перед банками хоча б у тому, що «Укрпошта» має відділення в усіх селах. А банківські офіси відкривають тільки там, де живе щонайменше десять тисяч осіб.

Самі селяни заріклися від вкладів на пошті, бо психотравма від втрати радянських вкладів залишилася майже у кожного.

Але в «Укрпошті» запевняють, гарантії збереження грошей на їх рахунках будуть.

«Всі ці вклади будуть застраховані у Фонді гарантування вкладів. Ми будемо ці гроші розміщувати або в невеликих банках, або в державні папери, це будуть безризикові операції», – говорить Ігор Смілянський, генеральний директор АТ «Укрпошта».

У Нацбанку кажуть – проконтролювати, куди насправді підуть гроші вкладників «Укрпошти», буде неможливо.

«Укрпошта» буде вести господарську діяльність в рамках одного господарського балансу. Ми вважаємо, це неправильним, коли за гроші клієнтів буде закуповуватися пакувальний матеріал», – говорить Арсен Макарчук, керівник офісу правління Національного банку України.

Перші листоноші з терміналами поїдуть селами вже в грудні, якщо в червні парламентарі остаточно ухвалять законопроєкти. Але Нацбанк наполягатиме на іншій моделі щодо надання банківських послуг поштою.

Джерело: Сегодня