Чиновник: збитки аграріїв від посухи можуть сягнути 15 млрд грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Серед найбільш постраждалих - господарства Болградського, Ізмаїльського, Татарбунарського, Кілійського та Ренійського районів, де зафіксовано загибель 70% посівів, - чиновник

Дохідна частина місцевих бюджетів недоотримає цього року понад 570 млн грн, - Петрів

В Україні у 2020 році загальні збитки сільськогосподарських виробників від посухи оцінюються у понад 15 млрд грн. Про це заявив начальник управління аграрної політики Одеської ОДА Іван Петрів, пише «Голос України».

За його словами Петрів, дохідна частина місцевих бюджетів недоотримає понад 570 млн грн.

«В Одеській області склалася вкрай складна ситуація з урожаєм озимих зернових культур через посуху», - каже представник Одеської ОДА.

Петрів уточнив, що серед найбільш постраждалих - господарства Болградського, Ізмаїльського, Татарбунарського, Кілійського та Ренійського районів, де зафіксовано загибель 70% посівів. «На 50% площ загинули посіви в Білгород-Дністровському, Біляївському, Арцизькому, Саратському та Тарутинському районах», - поінформував чиновник.

За словами Петріва, ситуація продовжує погіршуватися, і площа загибелі посівів збільшиться. Очікується, що через погодні умови загине майже 40% озимої пшениці, 80% озимого ячменю, 75% озимого ріпаку, що становить 540 тис. га, або 50% озимих.

«Якщо минулого році було зібрано 3,7 млн т зернових, то в цьому очікується 1-1,2 млн т», - зазначив начальник управління аграрної політики.

Нагадаємо, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України бачить необхідність виділення грошової компенсації фермерам за втрату посівів через посуху з розрахунку 4,5-5 тис. грн за гектар, де постраждали посіви.

До відома, в уряді визнали різке скорочення врожаю зерна у цьому році.

Нагадаємо, на Одещині через засуху аграрії можуть втратити понад 50% врожаю.

Як повідомлялося, дощі вже не врятують. Українські аграрії б'ють на сполох через загрозу майбутньому врожаю.

Також супутниковий моніторинг дає невтішні прогнози урожаю для України, бо через засуху у квітні постраждали озимі у південних регіонах.