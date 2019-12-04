В уряді пообіцяли наступного року запустити в Україні Фонд національного багатства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нова структура матиме незалежне корпоративне управління, щоб виключити можливу політизацію

У 2020 році планується запуск Фонду національного багатства відбудеться. Про це заявив заступник міністра економіки Павло Кухта в інтерв'ю «Економічній правді».

«До початку січня ми повинні представити список компаній, де держава за законом не зможе продавати більше ніж 50% + 1 акцію. Ці активи залишатимуться, в основному, в державній власності, в них можна буде залучати міноритарних інвесторів. Ці державні підприємства повинні скласти базу для створення централізованої структури з управління державними активами. Я кажу про створення Фонду національного багатства», - сказав Кухта.

Кухта повідомив, що модель такого холдингу ще розробляється і буде представлена пізніше.

«Загалом ідея дуже проста. Світовий досвід показує, що централізоване управління державним корпоративним сектором ефективніше, ніж децентралізоване, розкидані по міністерствах. Централізоване управління - це сучасний тренд. Світова практика показує: якщо активами управляє комерційна структура на кшталт Kemasik у Сінгапурі або Самрук-Казина в Казахстані, то процес управління стає деполітизованим і більш ефективним з фінансової точки зору. Компанії приносять більше власнику, тобто народу, і менше використовуються для політичних забаганок. Корупція скорочується. Централізоване управління - це спосіб зробити держсектор сучасним», - підкреслив він.

Заступник міністра заявив, що нова структура також матиме незалежне корпоративне управління, щоб виключити можливу політизацію.

«Це (деполітизація, - ред.) забезпечується збалансуванням повноважень на рівні політичного контролю за цією структурою, тобто форматом нагляду над нею, правилами призначення, звільнення і підзвітності цієї людини. Фонд повинен мати незалежну наглядову раду і корпоративне управління, щоб ним можна було управляти вручну. Для реалізації цього рішення необхідні законодавчі зміни. У фіналі це рішення буде приймати парламент. Етап парламентського обговорення ідеї ще попереду», - заявив заступник міністра.

Також Кухта підтвердив, що Фонд національного багатства запрацює в 2020 році.

«Ми плануємо внести закон до парламенту, публічно обговорити його з депутатами, взяти і створити фонд», - резюмував Кухта.