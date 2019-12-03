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    Економіка та фінанси

    Україна має виплатити 15 млрд грн боргу до кінця року

    • Розсилка
    Україна має виплатити 15 млрд грн боргу до кінця року

    У грудні Україні необхідно виплатити за зовнішнім боргом всього 1,7 мільярда гривень, а за внутрішнім - близько 13,6 млрд

    До кінця року Україна повинна виплатити 1,7 млрд гривень за зовнішніми боргами і 13,58 млрд гривень за внутрішніми боргами.

    Про це пишуть «Українські новини» з посиланням на дані Мінфіну.

    Отже, за внутрішніми боргами з 13,58 млрд гривень на обслуговування буде направлено 5,58 млрд гривень (5,55 млрд гривень - на обслуговування ОВДП).

    На погашення планується направити 8 млрд гривень, з яких 7,96 млрд гривень - на погашення ОВДП (3,98 млрд гривень - валютних ОВДП). 

    На погашення зовнішніх боргів з 1,7 млрд гривень планується направити 1,05 млрд, а на обслуговування - 0,65 млрд гривень.

    Нагадаємо, у жовтні Україна витратила понад мільярд доларів на державний борг.

    До слова, у вересні держборг України зріс на $1 мільярд.

    Крім того, на Україну в 2020 році очікує бюджет проїдання

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