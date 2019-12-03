Рада ухвалила закон про обмін податковою інформацією з США



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Угода FATCA передбачає поліпшення виконання податкових правил і застосування положень закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунках»

Наразі угода FATCA передбачає лише односторонній обмін інформацією, проте в майбутньому можливе прийняття моделі взаємної передачі даних.

Верховна Рада внесла зміни до деяких законів України та Податкового кодексу у зв'язку з ратифікацією Угоди між урядом України та урядом США для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA).

За їх ухвалення у другому читанні та в цілому проголосували 303 і 302 народних депутатів відповідно.

Цими законами вносяться зміни до закону «Про банки і банківську діяльність» в частині порядку розкриття банківської таємниці, закону «Про депозитарну систему України» в частині доступу до інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, а також до Податкового кодексу в частині визначення понять: підзвітний рахунок та його власники, фінансовий агент та фінансовий рахунок; особливості подання звітності за підзвітними рахунками; збір та отримання податкової інформації контролюючими органами від фінансових агентів.

Як зазначили у Міністерстві фінансів, наразі угода FATCA передбачає лише односторонній обмін інформацією, проте в майбутньому можливе прийняття моделі взаємної передачі даних.

«Україна впевненими кроками прямує до міжнародних стандартів обміну фінансовою інформацією і найближчим часом планує приєднатися до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки», - зазначили в Мінфіні.

Нагадаємо, 29 жовтня Рада ратифікувала угоди між урядами України та США для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунках» (FATCA).