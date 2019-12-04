Керівник «Укрпошти» порадив міністру економіки «нафіг» скасувати Трудовий кодекс



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Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський

Смілянський назвав Трудовий кодекс «фігнею зразка 1971 року»

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський порекомендував міністру економіки Тимофію Милованову скасувати в Україні Трудовий кодекс.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Тимофій Милованов питав, що потрібно зробити з Трудовим кодексом? Так скасувати його нафіг», - заявив Смілянський.

Він розповів, що хоче звільнити за статтею начальницю одного з відділень «Укрпошти», яка вкрала 120 тисяч гривень, але не може цього зробити, адже вона мати-одиначка.

«А я хочу публічно злодіїв звільняти. Питання - чи захищає КЗпП здоровий глузд? Ні, не захищає. Можу я все зробити за законом? Можу. Але чому крім вкрадених 120 тисяч я ще повинен витрачати час на цю фігню зразка 1971 року?», - риторично запитав Смілянський.

Раніше президент України Володимир Зеленський поставив під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів і правоохоронних органів завдання до 1 січня 2020 року доопрацювати та ухвалити новий Трудовий кодекс України.