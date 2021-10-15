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    Економіка та фінанси

    В уряді розповіли, які наслідки матиме заборона видобувникам продавати свій газ

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    &laquo;Постійна зміна умов на ринку газу призводить до втрати інтересу з боку інвестора та недовіри до держави&raquo;,&nbsp;&ndash; Криволап - В уряді розповіли, які наслідки матиме заборона видобувникам продавати свій газ
    «Постійна зміна умов на ринку газу призводить до втрати інтересу з боку інвестора та недовіри до держави», – Криволап

    Радник Шмигаля Криволап вважає, що видобуток українського газу має залишатися пріоритетом

    Згортання ринку природного газу і введення регуляторних обмежень на роботу газовидобувної галузі може призвести до скорочення інвестицій і падіння видобутку і надходжень до держбюджету.

    Про це заявив радник прем’єр-міністра Дениса Шмигаля Кирило Криволап у Facebook.

    «Постійна зміна умов на ринку призводить до втрати інтересу з боку інвестора та недовіри до держави. Довгострокові проекти у видобутку передбачають отримання перших результатів, у вигляді видобутого газу, мінімум через 1-1,5 роки для green field проекти і це означає, що інвестиційний проект є довготривалим та вимагає значних капітальних інвестицій», – зазначив експерт.

    Радник прем'єра додав, що видобуток українського газу має залишатися пріоритетом.

    «Сценарій видобутку 30 млрд м3 українського газу, за експертними оцінками, є цілком реалістичним, проте для цього необхідно забезпечення певних умов на ринку. Економічним ефектом нарощування обсягів видобутку буде зростання надходжень до центрального та місцевих бюджетів, а також зростання ВВП на 3%. Додаткові надходження до бюджету можуть скласти більш ніж 200 млрд грн до 2030 року», – додав Криволап.

    Нагадаємо, минулого тижня лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія озвучив ідею влади заборонити приватному бізнесу вільно продавати свій газ.

    Це викликало критику експертів, нардепів і міжнародних фахівців, які попередили про катастрофічні наслідки для української економіки від такого кроку.

    Теги: газ уряд Денис Шмигаль
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    В уряді розповіли, які наслідки матиме заборона видобувникам продавати свій газ