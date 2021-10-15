Бюджет втратить 10 млрд грн від заборони газовидобувникам вільно продавати свій газ – АГКУ

Зупинка інвестиційної діяльності призведе до щорічного падіння газовидобутку приватними газовидобувниками на 10%

Ініціатива щодо обмеження прав незалежних газовидобувників вільно продавати газ призведе до втрат державного бюджету 10 млрд грн. Про це заявили в Асоціації газовидобувних компаній України (АГКУ).

«Через запровадження механізму регулювання ціни приватні газовидобувні компанії будуть змушені зупинити інвестиції у геологорозвідувальні роботи, розробку родовищ та буріння нових свердловин. Це, в свою чергу, призведе до скорочення робочих місць в секторі та суміжних галузях, а також до зменшення надходжень до державного й місцевого бюджетів. За попередніми підрахунками, втрати можуть скласти до 10 млрд грн», – йдеться в повідомленні асоціації.

Окрім того, пропозиції щодо штучного регулювання ціни завдадуть удару по інвестиційному іміджу України, переконані в асоціації.

Так, залучення мільярдних інвестицій у нафтогазові проєкти, які, зокрема, передбачені підписаними угодами про розподіл продукції, будуть неможливі. Це означає втрату понад 12 млрд грн у найближчі п'ять років, додали в асоціації.

«Зупинка інвестиційної діяльності призведе до щорічного падіння газовидобутку приватними газовидобувниками на 10%, що в свою чергу потребуватиме збільшення поставок в Україну імпортного газу. Це послабить енергетичну безпеку України, особливо враховуючи запуск Північного потоку – 2 та ризик скорочення або й повного припинення транзиту російського газу через нашу країну», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія озвучив ідею влади заборонити приватному бізнесу вільно продавати свій газ.

Це викликало критику експертів, нардепів і міжнародних фахівців, які попередили про катастрофічні наслідки для української економіки від такого кроку.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що уряд повністю провалив підготовку до опалювального сезону і зараз хоче як в часи радянської влади експропріювати газ у приватного бізнесу.

До слова, «Нафтогаз» пропонує «бюджетникам» газ за новою фіксованою ціною.

Нагадаємо, Нацбанк повідомив, що зростання цін на газ у світі не позначиться на платіжках українців.