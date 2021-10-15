У Норвегії запрацював новий уряд
Консерватори у вересні програли вибори
Новий лівоцентристський уряд Норвегії офіційно розпочав роботу після перемоги на виборах минулого місяця. Про це пише Reuters.
Попередній уряд Норвегії на чолі з прем’єр-міністром Ерною Сольбергпішов у відставку після поразки на парламентських виборах 13-го вересня.
Найбільше голосів зібрала робітнича партія Йонаса Стьоре.
Консерватори разом із Сольберг натомість підшли в опозицію.
Нагадаємо, у середу, 13 жовтня, у місті Конгсберг на півдні Норвегії невідомий почав стріляти з лука по людях, внаслідок чого загинули п’ятеро людей – чотири жінки і чоловік віком від 50 до 70 років. Двоє співробітників поліції дістали поранення.
Згодом стало відомо, що смертельну стрілянину з лука у Конгсберзі, у якій підозрюють 37-річного данця, зараз розглядають як акт тероризму.