У Норвегії запрацював новий уряд

Консерватори у вересні програли вибори

Новий лівоцентристський уряд Норвегії офіційно розпочав роботу після перемоги на виборах минулого місяця. Про це пише Reuters.

Попередній уряд Норвегії на чолі з прем’єр-міністром Ерною Сольбергпішов у відставку після поразки на парламентських виборах 13-го вересня.

Найбільше голосів зібрала робітнича партія Йонаса Стьоре.

Консерватори разом із Сольберг натомість підшли в опозицію.

Нагадаємо, у середу, 13 жовтня, у місті Конгсберг на півдні Норвегії невідомий почав стріляти з лука по людях, внаслідок чого загинули п’ятеро людей – чотири жінки і чоловік віком від 50 до 70 років. Двоє співробітників поліції дістали поранення.

Згодом стало відомо, що смертельну стрілянину з лука у Конгсберзі, у якій підозрюють 37-річного данця, зараз розглядають як акт тероризму.

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