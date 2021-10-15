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    У Норвегії запрацював новий уряд

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    Експрем&rsquo;єр-міністр Ерна Сольберг пішов в опозицію - У Норвегії запрацював новий уряд
    Експрем’єр-міністр Ерна Сольберг пішов в опозицію
    Фото з відкритих джерел

    Консерватори у вересні програли вибори

    Новий лівоцентристський уряд Норвегії офіційно розпочав роботу після перемоги на виборах минулого місяця. Про це пише Reuters.

    Попередній уряд Норвегії на чолі з прем’єр-міністром Ерною Сольбергпішов у відставку після поразки на парламентських виборах 13-го вересня.

    Найбільше голосів зібрала робітнича партія Йонаса Стьоре.

    Консерватори разом із Сольберг натомість підшли в опозицію.

    Нагадаємо, у середу, 13 жовтня, у місті Конгсберг на півдні Норвегії невідомий почав стріляти з лука по людях, внаслідок чого загинули п’ятеро людей – чотири жінки і чоловік віком від 50 до 70 років. Двоє співробітників поліції дістали поранення.

    Згодом стало відомо, що смертельну стрілянину з лука у Конгсберзі, у якій підозрюють 37-річного данця, зараз розглядають як акт тероризму.

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    Теги: Норвегія уряд
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    У Норвегії запрацював новий уряд