Стефанчук повідомив, коли чекати відставок в уряді

Голова Ради каже, що зараз у парламенті нема жодного подання про кадрові питання

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що найближчим часом змін у Кабінеті міністрів не варто чекати, адже на порядку денному парламенту наразі «багато важливих законопроєктів, які потребують оперативного розгляду». Таку думку він висловив під час брифінгу в Києві, повідомляє «Укрінформ».

«Поки питання кадрових перестановок у Кабміні в порядку денному не стоїть. Я думаю, що стояти не буде, тому що у нас наразі є дуже важливі законопроєкти. Після того, як ми їх ухвалимо, розглядатимуться інші питання, можливо, й кадрові рішення… Станом на зараз, у Верховній Раді нема жодного подання про кадрові питання», – сказав Стефанчук.

Напередодні Стефанчук сказав, коли Рада обере першого віцеспікера.

Раніше голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія на одному з брифінгів заявив, що народні депутати від монобільшості визначатимуться з кадровими змінами в Кабінеті міністрів на засіданні фракції 18 жовтня.

За словами Арахамії, питання відставки глав міністерств раніше відклали, бо першочерговим завданням була відставка спікера Ради.

«На наступному тижні ми плануємо це питання (ротацій в уряді, – ред.) обговорювати. Потім, через тиждень, коли буде пленарний тиждень, – вже втілювати в життя», – резюмував він.

Як раніше повідомлялося, на неформальному з'їзді «Слуг народу» в Трускавці питання заміни міністрів не звучало і його не порушував президент. Про це «Главкому» повідомили відразу кілька депутатів. Однак, за інформацією джерел «Главкома», актуальний список кандидатів на звільнення тепер має такий вигляд: міністр соціальної політики Марина Лазебна, міністр екології Роман Абрамовський, віцепрем'єр-міністр зі стратегічних галузей промисловості Олег Уруський та перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко. Заміною для останнього бачать його першу заступницю Юлію Свириденко.

До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не має претензій до роботи уряду.

Також ««Слуги народу»» розказали, чим їх дратував Разумков. Раніше Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.