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    Економіка та фінанси

    В уряді запевняють, що закон про «зелену» енергетику не вплине на споживачів

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    За совами профільного міністра, законопроєкт про &laquo;зелену&raquo; енергетику спрямований передусім на великі станції потужністю від 1 мегавату - В уряді запевняють, що закон про «зелену» енергетику не вплине на споживачів
    За совами профільного міністра, законопроєкт про «зелену» енергетику спрямований передусім на великі станції потужністю від 1 мегавату

    3 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3658 «Про удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії»

    Законопроєкт про «зелену» енергетику, який наразі перебуває на розгляді у Верховній Раді, не зачепить побутових споживачів.

    Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявила тимчасова виконувачка обов’язків міністра енергетики Ольга Буславець.

    За її словами, так само не матиме прямого впливу на споживачів електроенергії і «Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики», який Кабінет міністрів минулого місяця уклав з виробниками «зеленої» енергетики.

    «Я хочу сказати, що цей меморандум і цей законопроєкт зовсім не впливають на побутових споживачів, які можуть і які, я вважаю, повинні будувати розподілену генерацію, маленькі сонячні станції на дахах, на фасадах, таким чином забезпечували своє споживання», – заявила Буславець.

    За її словами, законопроєкт спрямований передусім на великі станції потужністю від 1 мегавату.

    «Саме «сонце» при тих умовах, які сьогодні діють в законодавстві, перебудовано майже на 50%, ніж ми передбачали всіма стратегічними планами, приводить до тиску і технічного, і економічного на енергосистему. Тому було потрібно вирішити це питання, що нам, я вважаю, вдалося. І чекаємо на імплементацію меморандуму в законі», – сказала урядовиця.

    Як відомо, 3 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3658 «Про удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії».

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    Верховна Рада енергетика міністр Міненерго закон Меморандум альтернативна енергетика Ольга Буславець
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