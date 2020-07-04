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    Агроробот на сонячній енергії почне допомогати фермерам

    нова енергія
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    Робот &laquo;Розі&raquo; може боротися з бур'янами без будь-якої хімії і, таким чином, захищати грунт і грунтові води - Агроробот на сонячній енергії почне допомогати фермерам
    Робот «Розі» може боротися з бур'янами без будь-якої хімії і, таким чином, захищати грунт і грунтові води
    Фото: Ecovolta

    Робот здатен відокремлювати бур'яни від коренів

    У Швейцарії презентували робота на сонячній електроенергії для сільськогосподарських робіт, передає Photovoltaik.

    Робот «Розі» автономно пересувається по полю і повністю прополює його. Він тягне по землі чотири невеликих плуга на глибині від двох до трьох сантиметрів, відокремлюючи бур'яни від коренів і переносячи їх на поверхню, де вони висихають. Алгоритм, також розроблений в ETH Zurich, забезпечує надійну диференціацію сільськогосподарської культури і бур'янів. Дані для цього надходять від датчиків камери, які обробляються на комп'ютері, встановленому в роботі.

    «Розі» може боротися з бур'янами без будь-якої хімії і, таким чином, захищати грунт і грунтові води.

    Дослідники з Цюріха також стежать за захистом повітря від шкідливих викидів – двигуни отримують живлення від акумуляторної системи, виробленої компанією Ecovolta.

    «Завдяки високій щільності енергії в поєднанні із захистом від пилу і води, акумулятор ідеально підходить для використання в сільськогосподарській роботі», - підкреслив Андреа Кавельті з ETH Zurich.

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