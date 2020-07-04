Агроробот на сонячній енергії почне допомогати фермерам

Агроробот на сонячній енергії почне допомогати фермерамнова енергія
Робот здатен відокремлювати бур'яни від коренів
У Швейцарії презентували робота на сонячній електроенергії для сільськогосподарських робіт, передає Photovoltaik.
Робот «Розі» автономно пересувається по полю і повністю прополює його. Він тягне по землі чотири невеликих плуга на глибині від двох до трьох сантиметрів, відокремлюючи бур'яни від коренів і переносячи їх на поверхню, де вони висихають. Алгоритм, також розроблений в ETH Zurich, забезпечує надійну диференціацію сільськогосподарської культури і бур'янів. Дані для цього надходять від датчиків камери, які обробляються на комп'ютері, встановленому в роботі.
«Розі» може боротися з бур'янами без будь-якої хімії і, таким чином, захищати грунт і грунтові води.
Дослідники з Цюріха також стежать за захистом повітря від шкідливих викидів – двигуни отримують живлення від акумуляторної системи, виробленої компанією Ecovolta.
«Завдяки високій щільності енергії в поєднанні із захистом від пилу і води, акумулятор ідеально підходить для використання в сільськогосподарській роботі», - підкреслив Андреа Кавельті з ETH Zurich.
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