Як поховати Меморандум із «зеленими» інвесторами? Витончена схема

10 червня уряд підписав «Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики». Тепер його виконання під питанням

Хто і навіщо вчетверо підвищує тарифи на доставку електроенергії?

Сьогодні, 24 червня Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг збиралася підвищити вчетверо тарифи «Укренерго» на передачу та диспетчеризацію електроенергії. Після такого кроку, скоріш за все, на радість його противникам у парламенті та поза його межами був би провалений Меморандуму уряду із інвесторами у зелену енергетику.

Проте галас у ЗМІ, соцмережах та критика з боку Міненерго, мабуть, злякали членів НКРЕКП, і реалізація витонченої схеми, схоже, тимчасово призупинена. НКРЕКП переніс розгляд питання про підвищення тарифів на завтра...

Перш ніж пояснити, у чому полягає інтрига навколо підвищення тарифів «Укренерго», нагадаємо суть проблеми. «Зелена», або як її ще називають енергетика відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), — це світовий тренд. Аби зацікавити інвесторів вкладати гроші в українські вітропарки та сонячні електростанції, законодавчо був зафіксований досить високий тариф, який економіка врешті не «потягла». Консенсус щодо його зниження був досягнутий, питання були в деталях.

Енергетична галузь України є кризовою в цілому. Всі державні компанії на ринку електроенергії мають великі борги. А державне підприємство «Гарантований покупець», яке відповідно до закону «Про ринок електричної енергії», зобов'язаний купувати електроенергію у виробників, яким встановлено «зелений» тариф, заборгував аж 14 млрд грн.

Владі ніяк не вдавалось домовитися з інвесторами ВДЕ щодо виходу з ситуації. Остання «переговорна вагітність» тривала дев’ять місяців. Нарешті, 10 червня, вдалось досягнути згоди з інвесторами і підписати Меморандум щодо добровільного зниження рівня тарифів ВДЕ в обмін на встановлення чіткого графіку погашення державою боргів за «зелену» електроенергію.

Норми Меморандуму мають бути законодавчо імплементовані. Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», проєкт якого під №3658 вніс уряд.

Закладені у законопроєкт норми створюють цілком такий компроміс: держава отримує економію від зниження «зелених тарифів» (близько 2 млрд евро до 2030 року) та збереження щорічних податкових надходжень від ВДЕ в сумі 20 млрд грн, інвестори – гарантований захист вкладених і майбутніх інвестицій (станом на початок року завдяки ВДЕ в Україну залучено 8 млрд евро).

При цьому наші тарифи на вітрову енергетику знижуються до рівня тарифів в Австрії та Німеччини. Хоча ризики в нашій країні набагато більші, а кредити – суттєво дорожчі.

За цю поступку держава обіцяє погашення 40% нинішньої суми боргів перед ВДЕ у IV кварталі 2020 року і по 15% – у кожному кварталі наступного року. Отже, до кінця 2021 року можливе остаточне погашення проблеми боргів перед ВДЕ. До того ж домовленість дозволяє зберегти робочі місця для працівників вітрових та сонячних станцій.

Тепер всі ці зусилля можуть зійти нанівець, тому що обґрунтування НКРЕКП щодо підвищення тарифів НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії у 3,8 разу зводиться до того, що іншого шляху розрахуватися з «зеленими боргами» вчасно немає.

За планом НКРЕКП: тарифи НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії мають зрости у 3,89 разу – з 155,40 грн/МВт*год до 596,48 грн/МВт*год, а на диспетчеризацію у 4 рази – з 10,23 грн/МВт*год до 41,46 грн/МВт*год

Депутатів таке сумарне підвищення на 472 грн/МВт*год напередодні місцевих виборів, безумовно вразить. Адже виглядає все це так нібито ВДЕ паразитують на промисловості, яка знаходиться у скруті. Отже, перспективи прийняття компромісного проєкту №3658 стають примарними.

Не кажучи про те, що підвищення тарифів «Укренерго» приведе до подорожчання електроенергії для промисловості, яка давно увійшла в круте піке – зниження промвиробництва у квітні становило 16%, у травні – 12%. Зрозуміло, що у такий спросіб виробників ВДЕ штучно зроблять чи не головними ворогами промисловості.

Не дивно, що в.о. міністра енергетики Ольга Буславець гостро розкритикувала наміри НКРЕКП, назвавши їх невиправданими і неефективними. Та наголосила, що «виконання рішень Антикризового штабу дозволить уникнути суттєвого зростання тарифу на передачу електроенергії НЕК Укренерго».

Буславець можна зрозуміти: її зовсім не тішить думка, що час та зусилля, витрачені на перемовини щодо Меморандуму, будуть змарновані. В той же час у голови парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, затятого противника ВДЕ, геть інші міркування. Як випливає з його смс-листування з колегою Андрієм Жупанинім, він має наміри «гамселити зелених» (в оригіналі мала місце крутіше слівце), а не домовлятися з ними.

Буславець зовсім не тішить думка, що зусилля, витрачені на перемовини щодо Меморандуму, будуть змарновані

З огляду на позицію Геруса його перший заступник у Комітеті з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко на своїй сторінці у соцмережі висловлює припущення, що це частина схеми, яка має на меті зірвати прийняття вищезгаданого урядового законопроєкту.

«Просто взяти та заблокувати прийняття законопроєкту – не «comme il faut» і люди не зрозуміють, що Герус має проти зниження «зелених тарифів». Проте, треба «пи#дячити», бо є наказ від «старших товаришів». Тому головний «симпатик» ВДЕ придумав «хитру багатоходівочку»:

Схема:

Крок перший – втлумачити всім, що виконання Меморандуму потребує захмарного підвищення тарифів «Укренерго».

Крок другий – прийняти рішення НКРЕКП про збільшення тарифів «Укренерго».

Крок третій – за допомогою дружніх організацій (наприклад, ЗЗФ або НЗФ, що мають в цьому великий досвід) заблокувати в суді підвищення тарифів «Укренерго».

Результати:

меморандум з виробниками електроенергії з ВДЕ обнуляється;

борги перед «зеленими», які зараз становлять 14 млрд. грн. не лише не погашаються, а й швидко зростають.

економія державних коштів від підписання Меморандуму, це 9 млрд. грн лише у цьому році та 60 млрд. грн до 2030 року – скасовується;

розвиток «зеленої енергетики» зупиняється, енергозалежність від Росії починає зростати (вірогідно, нам знов «втюхають» імпорт струму з-за «поребрику» у надвеликих масштабах)...», – робить висновок Кучеренко.

Для необізнаних: ЗЗФ — це Запорізький завод феросплавів, а НЗФ - Нікопольский завод феросплавів. Обидва підприємства входять до орбіти Ігоря Коломойского. Саме вони активно користувалися поставками електроенергії з Російської Федерації («з-за поребрику», як це називає Кучеренко) восени 2019 року, що стало можливим після прийняття поправки до законопроєкту №1084, запропонованої паном Герусом.

Андрій Герус - затятий противник ВДЕ

До речі, коли «Енергоатом» поскаржився на проблеми із збутом через цю поправку, Герус в інтерв'ю програмі «Перша Шпальта» сказав, що загрозою для атомної енергетики на сьогоднішній день є не імпорт з країни-агресора, а українські ВДЕ виробники.

Чи має голова енергетичного комітету парламенту вплив на НКРЭКП, де працював у 2014-2015 рр.? Відповідь – очевидна. Він і за посадою, і як людина, з якою щодо енергетичних питань радитися президент, має значний вплив. До речі, перший варіант Меморандуму завалив саме Герус, переконавши Володимира Зеленського, що він не справедливий. Один з ініціаторів створення слідчої комісії Верховної Ради щодо кризи в енергетиці Валентин Наливайченко прямо вказував на особисті зв'язки та спільний бізнес Геруса з окремими членами НКРЕКП. Наприклад, з «сірим кардиналом» НКРЕКП Дмитром Коваленком.

Проте важливим залишається питання: чи дійсно є можливість вирішити проблеми виплат «зеленим» без підняття тарифів для «Укренерго» хоча б на даному етапі? Відповідь дає нинішній керівник Міненерго. Ольга Буславець у своєму дописі Буславець називає конкретні кроки, як варто вжити. Наприклад, перегляд НКРЕКП так званих подвійний цінових обмежень price caps, які діють «на добу вперед» для ДП «Гарантований покупець». Збільшення частки двосторонніх договорів з кінцевими споживачами в портфелі продажу «Енергоатому» і ДП «Гарантований покупець». Також НКРЕКП повинна вжити заходів щодо усунення маніпуляцій на ринку електроенергії з боку окремих учасників.

Тим часом, на сайті Верховної Ради з’явилося повідомлення про те, що 23 червня Герус подав альтернативний законопроєкт №3658-1. Проте самого тексту законопроєкту на сайті парламенту не має. Але з урахування історії питання, не виникає сумніву – ініціативи голови енергокомітету Ради будуть спрямовані не на підтримку екологічно чистої «зеленої» енергетики, зупинка якої призведе до необхідності відновлення імпорту електроенергії з Росії.

Тож чиї інтереси переважать у цій історії: вже завтра НКРЕКП здаватиме черговий публічний тест.