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    ВАКС опублікував рішення про законність і обгрунтованість закриття справи «Роттердам+»

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    13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи &laquo;Роттердам+&raquo; - ВАКС опублікував рішення про законність і обгрунтованість закриття справи «Роттердам+»
    13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи «Роттердам+»

    Справу «Роттердам+» було закрито САП 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину

    Вищий антикорупційний суд опублікував повний текст рішення про законність і обґрунтованість закриття справи «Роттердам+».

    Копія рішення від 13 жовтня на 32 аркушах опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

    «Відмовити у задоволенні скарг адвоката Жиліча, що діє в інтересах АТ «Нікопольський завод феросплавів»; адвоката Оксенюк, що діє в інтересах «Запорізький завод феросплавів», на постанову прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу генерального прокурора Демківа від 20.05.2021 про закриття кримінального провадження № 52017000000000209», – йдеться в резолютивній частині рішення.

    Згідно з повним текстом рішення, ВАКС підтвердив обґрунтованість дій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо закриття справи через відсутність складу злочину і сплив відведеного законом строку для проведення досудового розслідування.

    «Слідча суддя доходить висновку, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000209 від 24.03.2017 закінчився», – йдеться в тексті судового рішення.

    Нагадаємо, справу «Роттердам+» було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

    13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи «Роттердам+».

    Теги: суд САП Антикорупційний суд Роттердам+ Вищий антикорупційний суд
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    ВАКС опублікував рішення про законність і обгрунтованість закриття справи «Роттердам+»