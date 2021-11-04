ВАКС опублікував рішення про законність і обгрунтованість закриття справи «Роттердам+»

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи «Роттердам+»

Справу «Роттердам+» було закрито САП 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину

Вищий антикорупційний суд опублікував повний текст рішення про законність і обґрунтованість закриття справи «Роттердам+».

Копія рішення від 13 жовтня на 32 аркушах опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

«Відмовити у задоволенні скарг адвоката Жиліча, що діє в інтересах АТ «Нікопольський завод феросплавів»; адвоката Оксенюк, що діє в інтересах «Запорізький завод феросплавів», на постанову прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу генерального прокурора Демківа від 20.05.2021 про закриття кримінального провадження № 52017000000000209», – йдеться в резолютивній частині рішення.

Згідно з повним текстом рішення, ВАКС підтвердив обґрунтованість дій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо закриття справи через відсутність складу злочину і сплив відведеного законом строку для проведення досудового розслідування.

«Слідча суддя доходить висновку, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000209 від 24.03.2017 закінчився», – йдеться в тексті судового рішення.

Нагадаємо, справу «Роттердам+» було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи «Роттердам+».