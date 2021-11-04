Не «Талібан» і не «Аль-Каїда». У Медведчука наполягають, що «ДНР»–«ЛНР» не є терористами

Адвокат кума Путіна називає звинувачення проти свого клієнта надуманими

«ДНР»–«ЛНР» із юридичної точки зору в Україні не визнані терористичними організаціями. Другий спосіб визнати їх такими – через ООН. Проте в їхньому списку немає «ДНР»–«ЛНР», в інтерв'ю «Главкому» повідомив адвокат Віктора Медведчука Дмитро Лойфман.

Адвокат прокоментував «вугільну» справу, за якою звинувачують Медведчука в державній зраді та сприянні тероризму. «Про сприяння терористичній організації. Це гучно звучить, але хто вирішив, що ці невизнані «республіки» є терористичними організаціями? Ці питання уповноважений вирішувати тільки суд. Якщо взяти закон про боротьбу з тероризмом, то генпрокурор має звернутися до суду з клопотанням про визнання організації терористичною. Якщо організація визнається судом терористичною, її діяльність на території Україні забороняється, активи конфіскуються і т.д. Але такого рішення суду нема. Ані генпрокурор, ані прокурори Донецької та Луганської областей навіть не зверталися з цього приводу до суду», – розповів Лойфман.

Лойфман також повідомив, що визнати «ДНР»–«ЛНР» терористичними організаціями можна через ООН, але цього не було зроблено.

«В їхньому списку є «Талібан», «Аль-Каїда» та інші, але нема «ДНР» та «ЛНР». Верховна Рада просто прийняла заяву – політичне звернення до міжнародних організацій, яка не є нормативно-правовим актом. До того ж український парламент не є тим органом, який має повноваження приймати рішення – хто є терористом, а хто ні, яка організація є терористичною, яка ні. Це просто не входить до його компетенції. Тому, з юридичної точки зору, ані «ДНР», ані «ЛНР» не визнані терористичними організаціями. Окрім того, Медведчуку інкримінуються події, що відбулися в кінці 2014 року. Так станом на той час не було навіть цих заяв Верховної Ради», – додав Лойфман.

Адвокат Медведчука наполягає на тому, що підприємство, у якого купували вугілля, не розташоване на окупованих територіях, а шахти зареєстровані у Києві та сплачують податки до українського бюджету.

Що відбулося по суті? Одне державне підприємство купило вугілля у іншого держпідприємства. В чому злочин? Якщо підприємство знаходиться на окупованій території, воно що – автоматично визнається терористичним? У «ДНР» та «ЛНР» ніхто нічого не купував. У відповідності з українським законодавством, юридичні особи, зокрема, в нашому випадку шахти, що знаходяться на тій території, були перереєстровані в Києві, сплачували в Україні податки і така діяльність була абсолютно законною», – підкреслив адвокат.

Нагадаємо, народному депутату України від ОПЗЖ Віктору Медведчуку оголосили нову підозру. Вона стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. Своїми діями, на думку слідства та прокурорів, народний депутат поставив Україну в залежність від «ЛНР» та «ДНР».

Зазначимо, Медведчука також підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Йому загрожує від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому раніше звинувачень: замах на розкрадання природних ресурсів, передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю, антиукраїнська діяльність.

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язан Медведчуку замість домашнього арешту, термін якого закінчився. Рішення прийнято в межах справи про держзраду та замах на пограбування національних цінностей.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. 20 серпня вона повідомила, що слідство у справі Медведчука про державну зраду і замах на розграбування надр завершено.