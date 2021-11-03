Конституційний суд взявся за розгляд реформи Вищої ради правосуддя

Конституційний суд розгляне конституційність окремих положень закону 1635-ІХ про реформу Вищої ради правосуддя

Конституційний суд України (КСУ) погодився розглянути конституційність реформи Вищої ради правосуддя за поданням Верховного суду. Про це повідомила у Telegram представниця парламенту в КСУ Ольга Совгиря.

Зазначається, що Конституційний суд розгляне конституційність окремих положень закону 1635-ІХ про реформу Вищої ради правосуддя. Питання, пов'язані із конституційним провадженням у цій справі, будуть розглядатися на засіданні Великої палати КСУ.

«Звертаю увагу на те, що справа відкрита у рекордно короткі для Конституційного суду строки (від внесення подання минуло менш як місяць, тоді як зазвичай суд відкриває провадження впродовж трьох-чотирьох місяців)», – додала депутатка.

Нагадаємо, конституційне подання щодо положень закону про реформу Вищої ради правосуддя було підтримане пленумом Верховного суду на початку жовтня. Верховний суд вважає, що створення Етичної ради з іноземними експертами може бути неконституційним.

Натомість Офіс президента заявляв, що Етична рада при Вищій раді правосуддя (ВРП) та конкурсна комісія Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) мають запрацювати якомога швидше.

1 вересня Рада суддів України оголосила про початок добору кандидатів на посаду члена Етичної ради за своєю квотою. Етична рада має визначати, чи відповідає кандидат на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності, та надавати список кандидатів, котрі рекомендуються для призначення на посади членів Вищої ради правосуддя.

Як повідомлялося раніше, на думку президента України Володимира Зеленського, судова реформа в Україні «дійсно багато років буксувала», але наразі відбувається у належному темпі.

Як раніше повідомляв «Главком», Конституційний Суд рятує свою репутацію і замовляє піарні відеоролики.

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