Націоналізація Приватбанку. Коломойський отримав рішення суду про незаконність процедури

Господарський суд Києва 1 листопада визнав недійсними договори щодо придбання та купівлі-продажу акцій Приватбанку (процедура Bail-in).

Господарський суд Києва ухвалив рішення за справою щодо націоналізації Приватбанку, що прямо протирічить «банківському» закону. Про це повідомили в пресслужбі Приватбанку.

Суддя Господарського суду Києва Джарти В.В. 1 листопада задовольнила позов ТОВ «Реватіс» до Приватбанку, Міністерства фінансів, ФГВФО, НБУ та КМУ.

«Суд визнав недійсними договори придбання та купівлі-продажу акцій Приватбанку (процедура bail-in) всупереч імперативним приписам «банківського» закону №590-ІХ», – зазначили в пресслужбі.

У банку повідомили, що таке рішення ухвалено всупереч нормам закону, в силу якого суд зобов'язаний був закрити провадження у справі.

«Також вказаним законом прямо визначено заборону визнання недійсними договорів укладених в процедурі виведення банку з ринку та чітко визначено єдиний можливий спосіб захисту прав осіб, які вважають, що їх права було порушено в процедурі виведення банку з ринку – відшкодування завданої шкоди у грошовій формі. Приватбанк занепокоєний грубим ігноруванням судами прямих обов'язкових до застосування норм закону №590-ІХ», – йдеться у заяві.

Більше того, суд проігнорував приписи закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», якими чітко та недвозначно встановлено заборону витребування акцій банку, проданих інвестору – в даному випадку державі, що унеможливлює застосування наслідків недійсності таких правочинів.

При цьому закон №590-ІХ вносив зміни до ст. 5 Господарського процесуального кодексу України, які полягають у визначенні механізму, порядку та способу захисту прав колишніх учасників банківських установ, які виведені з ринку або ліквідовані.

«Метою таких змін банківського законодавства є встановлення рівноваги між приватними інтересами колишніх власників банку та суспільними інтересами у разі скасування рішення щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку або його ліквідації у зв'язку з чим становище відповідного банку не повинно відновлюватись, а засоби правового захисту мають обмежуватись грошовою компенсацією у випадку, якщо власники банку зазнали шкоди», – йдеться у заяві.

За даними держреєстру, власниками ТОВ «Реватіс» є ряд офшорних компаній, а кінцевим бенефіціаром – Ігор Коломойський, пише видання «Цензор».

Bail-in - інструмент урегулювання неспроможності, який дає змогу списати або конвертувати акції, борги та інші зобов'язання банку для покриття збитків і рекапіталізації банку. Це також дає змогу покладати збитки на акціонерів і незабезпечених кредиторів шляхом анулювання або зменшення суми їхніх вимог. Цей інструмент знижує імовірність того, що для порятунку банку знадобляться державні кошти.

У грудні 2016 року Приватбанк був націоналізований рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери Приватбанку вивели понад $5,5 млрд. Кредити, які видавав Приватбанк юридичним особам, використовувалися для придбання активів та фінансування бізнесу ексакціонерів і груп пов’язаних із ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла приблизно 10 років.

Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій Приватбанку. Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.

Також ЗМІ розповіли, як Коломойський по шматочку відгризає майно Приватбанку.