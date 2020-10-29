ВАКС пригальмував закриття справи «Роттердам+» всупереч національним інтересам, – адвокат



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«Вищий антикорупційний суд піддався певному тиску з боку інших силових правоохоронних структур»

Вищий антикорупційний суд піддався на тиск з боку структур Ігоря Коломойського і прийняв неправомірне рішення, яким всупереч національним інтересам загальмував закриття справи «Роттердам+».

Про це заявила адвокат Наталія Дригваль в ефірі телеканалу NewsOne.

«Вищий антикорупційний суд так само піддався певному тиску з боку інших силових правоохоронних структур, зацікавлених в тому, щоб оголосити закінчення досудового розслідування і всупереч державним та національним інтересам, всупереч всім усталеним канонам права довести таким чином свою позицію в цій справі», — зазначила адвокат.

За словами народного депутата, колишнього голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка, прийняте під безпрецедентним тиском рішення ВАКС призведе тільки до невиправданих витрат бюджету, але ніяк не вплине на цю справу по суті.

«Всі сторони представляли усі можливі документи і експертизи, зрештою по суті суд ухвалив рішення про закриття, зараз по формі відкрили. З якою метою? Щоб витрачати знову три дні, витрачати державний бюджет, витрачати час слідчих, для того, щоб що, знову вийти на рішення про закриття», — зазначив Наливайченко.

Нагадаємо, 27 жовтня Вищий антикорупційний суд несподівано переглянув своє рішення у справі «Роттердам+» і скасував постанову прокуратури про закриття справи через відсутність складу злочину.

Таке рішення суд прийняв за заявою Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського. За твердженням адвокатів, на суддю чинився безпрецедентний політичний тиск з боку заявника та залученого до процесу НАБУ.

У вересні цей де суд визнав закриття справи «Роттердам+» повністю законним і обґрунтованим, вивчивши зібрані за 3,5 року матеріали слідства. Тоді суд прийшов до висновку, що немає доказів вчинення злочину і заподіяння шкоди від дії формули.

Нагадаємо, справу «Роттердам +» було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 року через відсутність складу злочину. Це рішення незабаром підтвердив Офіс генерального прокурора, а також Вищий антикорупційний суд.