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    Думки вголос

    Судді Конституційного суду ведуть себе як терористи, які взяли в заручники всю Україну

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Судді Конституційного суду ведуть себе як терористи, які взяли в заручники всю Україну

    З терористами переговори не ведуть

    Мовою оригіналу

    Судьи Конституционного Суда ведут себя как террористы. Они взяли в заложники всю страну потому что кого-то из них могли привлечь за коррупцию. Вот так прямо и говорят. Мы снесли всю систему потому что система угрожала нам. Перепишите так, чтобы судей нельзя было привлечь за коррупцию и мы будем довольны. А если нет, то будет вам дефолт. Могли бы попросить еще миллион долларов и вертолет, но, судя по всему, он у них уже есть. Как и запасной аэродром в России.

    Что говорит общемировая практика? С террористами нельзя идти на переговоры. Иначе в конце тебе обязательно подложат свинью. Если судьи считают, что они могут позволить шантажировать всю страну дефолтом, то такие люди не достойны быть судьями. Все просто. А значит настал час антитеррористической операции. В центре Киева. Полная перезагрузка судебной системы. Полная. С помощью иностранных специалистов по борьбе с терроризмом. Чтобы всех, кто может в будущем вести себя как террорист, кто позволяет ставить себя выше закона, кто ставит себя выше людей (нечего этой черни знать, сколько у меня гектаров земли в Крыму) вычистить. И это не сложно. Они ведь даже не прячут свои дома и машины. Они их выпячивают. Как и не скрывают свои решения.

    И когда это будет сделано, тогда можно будет говорить об уважении к судебной мантии. Сейчас, увы, приличные судьи, которые есть, находятся в тени коррупции от своих сотоварищей. Такая же ситуация и с сотрудниками СБУ. Есть честные контрразведчики, которые рискуют жизнью. Но имидж службе делают «борцы с экономическими преступлениями».

    А пока не будет решения, коррупционеры продолжат держать страну в заложниках. Не давая Украине развиваться. Их это устраивает. Это устраивает олиграхов. Это устраивает друзей Путина.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    СБУ суд Конституційний суд заручники
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