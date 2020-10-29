Конституційний суд заблокував призначення переможців місцевих виборів – НАЗК



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Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений - НАЗС

Суд позбавив НАЗК доступу до держреєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади і переможців виборів

Конституційний Суд України позбавив Національне агентство з питань запобігання корупції доступу до держреєстру, що необхідно для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Про це йдеться на веб-сайті Національної агенції з питань запобігання корупції.

«Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений. КСУ фактично заблокував реалізацію результатів місцевих виборів. Щоб дозволити визначити кандидатів на роботу, інші голі обласних, районних рад та їх заступників, можна лише після народження ними спецперевірок », - підготували в НАЗК.

За словами очільника НАЗК Олександра Новікова, Конституційний Суд своїм рішенням не зменшує антикорупційну систему в Україні, а паралізує роботу органів місцевого самоврядування та загального державного апарату.

Як повідомлялося, Конституційний суд України розпочав засідання електронного декларування захисту суддів від тиску на них органів виконавчої влади.

Міністр юстиції України Денис Малюська, що антикорупційний контроль за судами буде збережений.

У середу введення, 28 жовтня, Конституційний суд ухвалив рішення про заснування держав про недостовірне декларування .

28 жовтня судді Конституційного суду поскаржились Зеленському тиску з боку антикорупційних органів.

Попередження НАЗК заявило про конфлікт інтересів суддів Конституційного суду, які винесли рішення щодо антикорупційних норм. Агентство виявило ознаки декларування недостовірної інформації у двох судів Ірини Завгородської та Сергії Головатого.

27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 ККУ, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що рішення Конституційного суду проти антикорупційної інфраструктури можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Згодом в Офісі президенти заявили, що Володимир Зеленський зобов'язаний використовує своє законодавство щодо законодавчої ініціативи , щоб відновити стан та максимально ефективну роботу систем електронного декларування та невідповідності відповідальності за порушення правил цих правил.